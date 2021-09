Klimaatplannen EU gaat autorijden in Nederland extreem duur maken: ‘Er zal aandacht moeten komen voor energie-armen’

Het Planbureau voor de Leefomgeving komt met slecht nieuws: de nieuwe klimaatplannen van de Europese Commissie gaan extra kosten met zich meebrengen voor automobilisten. Het Planbureau verwacht dat de literprijs van benzine in Nederland met 12 tot 14 eurocent zal gaan stijgen. Het automobilisten pesten door klimaatdrammers gaat gestaag door.

PvdA-Eurocommissaris Frans Timmermans is er maar trots op. Na jarenlang pleiten voor ingrijpende klimaatmaatregelen is het dan zo ver: de EU gaat een verregaand, verplicht klimaatbeleid invoeren. De Nederlandse autorijder zal al snel voelen wat één van deze nieuwe maatregelen gaat betekenen voor de portemonnee.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het zogeheten ‘Fit for 55’-plan van Timmermans doorgerekend en de toekomst ziet er niet al te rooskleurig uit. De Telegraaf meldt dat de benzineprijzen zullen gaan stijgen met 12 tot 14 eurocent per liter. Dat terwijl de benzineprijzen al op recordhoogtes staan in Nederland.

Het Planbureau vreest, door de extreme stijging van de prijzen, dat de zogeheten ‘energie-armen’ – mensen in de lagere economische klassen die de dupe zijn van stijgende energieprijzen – opnieuw de grootste klappen zullen incasseren:

“Nederland zal moeten kijken welke mogelijkheden het heeft om, aanvullend op het huidige inkomens- en sociale beleid, in het energiebeleid aandacht aan energie-armen te besteden”

Uit de doorberekeningen wordt één ding pijnlijk duidelijk: het leven gaat een stuk duurder worden. En vooral de economisch lagere klassen gaan het hierdoor zwaar krijgen. Energiearmoede is nu al een groot probleem in Nederland, maar de kosten voor ‘vervuilende’ vormen van energieopwekking gaan dus alleen maar nog duurder worden.

Zo lijkt het verduurzamen van onze maatschappij voornamelijk een elitair projectje te worden. Mensen uit de gegoede economische klassen kunnen makkelijk(er) mee met de belachelijke eisen uit Den Haag en Brussel. De minder goede klassen, die het nu al veelal zwaar hebben, zullen economisch in de verdrukking raken. Solidariteit voor de eigen inwoners in de lidstaten is ver te zoeken bij de EU-bobo’s, dat wordt duidelijk uit de plannen.