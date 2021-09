Leon de Winter vreest ‘dat we in een heropvoedingskamp zijn beland’: ‘Gaat om het beperken van vrijheden’

De Telegraaf-columnist Leon de Winter is lange tijd meegegaan in het coronanarratief van de overheid én het mediakartel. Maar daar lijkt nu een einde aan gekomen. Want hij ziet dat de samenleving helemaal opnieuw ingericht wordt op basis van angst. Het vermoeden rijst dan ook bij hem, “dat we in een heropvoedingskamp zijn beland op Chinees recept.”

Oh?!

In zijn nieuwe column voor De Telegraaf fileert Leon de Winter het coronabeleid van de staat op schitterend effectieve wijze. Want, stelt hij, eigenlijk wist het RIVM overduidelijk niet wat het deed. En ja, dat gold ook voor het kabinet, dat tegelijkertijd wel enorme schade toebracht aan de economie.

Medicijnen

“Er ontstond een monsterbond tussen overheden, internationale organisaties als de World Health Organization en een groot deel van de media. Als er ergens onverhoeds dissidente stemmen klonken, werden ze tot zwijgen gebracht,” schrijft De Winter. “Het meest bizarre verschijnsel was misschien wel de onderdrukking van berichten over bestaande medicijnen die in een vroeg stadium, zo beweerden onderzoekers, het virus konden neutraliseren.”

Hij refereert daarbij onder meer aan Ivermectine. Maar er zijn, gaat hij verder, meer medicijnen die mógelijk effect hebben. Meerdere hoogleraren die hij volgt hebben daarover geschreven, maar ze werden allemaal weggezet als “wappies.” We moesten wachten op de vaccins. Die zouden uitkomst bieden.

Vaccins

“De vaccins, dat is nu duidelijk geworden, verliezen snel hun beschermende werking en voorkomen niet dat mensen opnieuw besmet raken en het virus gaan verspreiden,” schrijft hij vervolgens. “Hup, een derde shot erbij, een booster hebben we nodig, zeggen deskundigen in weerwil van wat ze zes maanden geleden zeiden. Waarom niet vier of vijf of tien? Niets daarvan is getest, we zijn onderdeel van het grootste medische experiment in de menselijke geschiedenis.”

“Het is voortdurend anders dan wat wordt beloofd of voorspeld,” concludeert hij. “Als we terug willen naar een normale samenleving is het dus tijd om af te wijken van wat er aan middelen door de overheden is ingezet. Lockdowns werken niet, want als ze worden opgeheven keert het virus terug.”

Heropvoedingskamp

En dan komt het belangrijkste deel van zijn column. Want, schrijft De Winter, heeft ernstige zorgen “over mijn eigen gevoeligheid voor het virus, en over het vermoeden dat we in een heropvoedingskamp zijn beland naar Chinees recept. Als dat zo is, gaat het niet meer om het bestrijden van een virus maar om het beperken van onze vrijheden en keuzes opdat we groener gaan leven; we moeten Moedertje Natuur beschermen.”

“Om dat te bereiken,” gaat hij verder, “moet je de bevolking angst aanjagen en in relatie tot gewenst of ongewenst gedrag belonen of straffen, dus moet je ook de stemmen onderdrukken die tot alternatieven oproepen – op tv en in de meeste media zijn ze afwezig, en op sociale media worden ze zoveel mogelijk gesmoord.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo. Hebben VVD’ers daar iets op te zeggen? Of is Leon de Winter nu ook een “knettergekke wappie”?