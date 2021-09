Marianne Zwagerman steunt de strijd van FVD tegen YouTube: ‘De Tech Dictatuur moet gebroken worden’

BNR-columnist en NPO-podcaster (PowNed) Marianne Zwagerman steunt Forum voor Democratie (FVD) in de strijd tegen YouTube. Want, zegt ze, “de Tech Dictatuur” van Big Tech-reuzen die wel even bepalen wat er gebeurt “moet gebroken worden.”

Vandaag is de rechtszaak begonnen van Thierry Baudet en zijn FVD tegen YouTube. De reden dat FVD de videogigant voor de rechter heeft gesleept is simpel: YouTube heeft video’s offline gehaald van FVD-politici die dingen zeggen over corona die volgens YouTube niet door de beugel kunnen. Dat het een volksvertegenwoordiger betreft en dat YouTube feitelijk een monopoliepositie heeft vinden de YouTubers volstrekt niet relevant. Zij bepalen wel even wat je wel en niet mag zeggen. En je mag alleen zeggen wat officieel gepromoot wordt door De Staat.

Marianne Zwagerman vindt die censuur van YouTube volstrekt onacceptabel en roept de héle Tweede Kamer op om Thierry Baudet hierin te steunen. Want, zegt ze, de Tech Dictatuur die de afgelopen jaren ontstaan is moet gebroken worden. En snel een beetje.

De hele Tweede Kamer zou dit moeten steunen. De #techdictatuur moet gebroken worden https://t.co/8YnXdFENQI — Marianne Zwagerman (@mariannezw) September 1, 2021

In de tussentijd komt Thierry Baudet zelf met een héél interessante foto uit de rechtszaal. Want YouTube heeft daar informatie gepresenteerd over wat allemaal in strijd met de richtlijnen is wat betreft corona. Kijk dat lijstje maar even goed na.

Wow. Dit leest als een vrij exacte weergave van wat Covid feitelijk is. Allemaal blijkbaar “in strijd met de community richtlijnen”. Bizar zeg. #live vanuit de rechtbank. #FVD pic.twitter.com/9KubWe5lfK — Thierry Baudet (@thierrybaudet) September 1, 2021

YouTube gaat dus eigenlijk gewoon op de stoel van behandelende artsen zitten. Het zou mij dan ook niet verbazen als Baudet inhoudelijk de strijd best wil aangaan.

Maar natuurlijk moet het daar niet eens écht omgaan. Nee, waar het écht omgaat is dat een bedrijf dat min of meer een monopoliepositie geniet denkt dat het voor God kan spelen. Dat het hele discussies stil kan slaan. En dat het zelfs volksvertegenwoordigers de mond kan snoeren.

Dát is de kern van de zaak, en dat is ook waarom Marianne Zwagerman zo fanatiek en uitgesproken is in haar veroordeling van YouTube.

