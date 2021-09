Martin Bosma (PVV) haalt scherp uit naar “woke-gezeur” Ingrid van Engelshoven: ‘Kunst wordt niet meer beoordeeld op de inhoud, maar op de maker’

De minister van Onderwijs en Cultuur, Ingrid van Engelshoven, kan op stevige kritiek rekenen van Kamerlid Martin Bosma. De PVV’er hekelt het feit dat men kunst niet meer beoordeeld op de inhoud, “maar op de inhoud van de onderbroek van de maker”, aldus het Kamerlid. Van Engelshoven vindt namelijk dat er meer kunst van vrouwen moet hangen in musea.

In Nederlandse musea zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd, aldus onze minister van Cultuur. Er moeten meer kunstwerken van vrouwelijke makelij gaan hangen in musea. Maar volgens PVV-Kamerlid Martin Bosma slaat zo’n opmerking helemaal nergens op.

Kunst moet beoordeeld worden op haar artistieke waarde, het zou geen zak moeten uitmaken of een man of een vrouw een mooi werk heeft geleverd. Helaas zien we de woke-gekte steeds meer invloed krijgen op ministeries zoals Sociale Zaken en Onderwijs en Cultuur. De woke-ideologie is wel degelijk van mening dat het geslacht belangrijk is. Bosma betreurt dit, want kunst wordt hierdoor beoordeeld op basis van wie het heeft gemaakt in plaats van dat men kritisch naar de inhoud kijkt.

Kunst wordt niet meer beoordeeld op haar artistieke waarde. Maar op de inhoud van de onderbroek van de maker.#Woke-gezeur https://t.co/VItu92W6Y9 — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) September 26, 2021

Terecht dat Bosma dit “woke-gezeur” noemt. Want hoe gaat dit er uiteindelijk uit zien in de beleidsvorming? Gaan we schilderijen van mannelijke makelij uiteindelijk in de kelders opbergen om zo te voldoen aan een soort van kunstquotum? Het zou niemand meer in deze tijd verbazen als een vrouwenquotum wordt ingevoerd in de museumwereld. We zijn er gek genoeg voor in dit land.

De laatste maanden heeft de PVV’er er een dagtaak aan bijgekregen om de woke-gekte in Nederland aan te kaarten. Met minister Van Engelshoven aan het roer lijkt deur niet op een kiertje, maar wagenwijd open te staan voor dit giftige gedachtegoed.

De laatste maanden is ze al vaak genoeg berispt door Bosma. Van Engelshoven voert gretig diversiteitseisen door op onze onderwijsinstituten of probeert kritische cartoonisten negatief weg te zetten. Allemaal zaken waar, in de ogen van Bosma, de minister zich simpelweg niet mee dient te bemoeien.