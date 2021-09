MOJO-baas na hallucinant gesprek met Hugo de Jonge: ‘Er werd ons verzocht om het dansen te verbieden’

MOJO-baas Ruben Brouwer heeft bij het praatprogramma Op1 een boekje open gedaan over de gesprekken die hij heeft gehad met coronaminister Hugo de Jonge. Volgens Brouwer waren het bizarre gesprekken. De Jonge kan niet uitleggen waarom de 75% capaciteit bij evenementen nou zo belangrijk is én daarnaast is hij van mening dat men maar beter kan stoppen met dansen.

Coronastuntelaar en ‘Dansen met Janssen’-propageerder Hugo de Jonge heeft in een “bizar gesprek” met de baas van MOJO geopperd dat het beter zou zijn als alle dance events geschrapt worden. In feite wil hij voorlopig het dansen verbieden. Wat natuurlijk volstrekt absurd is. MOJO-baas Ruben Brouwer gaf gisteren bij Op1 een inkijkje in wat voor gesprekken De Jonge voert met bepaalde sectoren. Inhoudelijk wordt niemand blij van deze minister, dat werd pijnlijk duidelijk.

Evenementen kunnen doorgaan, maar alleen op 75% capaciteit. MOJO-baas Ruben Brouwer zat vandaag nog met Hugo de Jonge om tafel. “Het was een bizar gesprek, ons werd gevraagd om geen dance events meer te organiseren en eigenlijk werd verzocht het dansen te verbieden.” #Op1 pic.twitter.com/uk9ZCLfTte — Op1 (@op1npo) September 13, 2021

Hugo de Jonge begrijpt 75% eis ook niet

De 75% norm is voor de evenementenbranche een enorm struikelblok. Het wordt door deze eis haast onmogelijk om quitte te spelen of winst te maken. De aangekondigde versoepelingen “waren de grootste dode mus van dit jaar”, aldus Brouwer. Het is al langer bekend dat het onmogelijk is om op 75% capaciteit een evenement te organiseren. Men kan dan simpelweg de kosten niet dekken. In het gesprek met Brouwer kon De Jonge de MOJO-baas ook niet echt uitleggen waarom deze 75% zo noodzakelijk is – bevindingen van FieldLab laten namelijk wat anders zien.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar naast het invoeren van deze belachelijke capaciteiteneis wil Hugo de Jonge ook de dance events in de ban doen. Brouwer is namelijk verzocht om de komende tijd maar even geen dance events te organiseren. Ook als dit soort evenementen op driekwart van de capaciteit draaien wil De Jonge liever het dansen op dit moment in de ban doen. De ‘Dansen met Janssen’-stuntelaar blijkt ineens een grote afkeer te hebben van het idee dat mensen, zelfs met strikte maatregelen, een gezellig avondje gaan dansen. Het moet niet gekker worden!