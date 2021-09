OMT laat beleid verder zwabberen: ‘Stuur basisschoolklas maar niet meer naar huis bij besmetting’

Diverse basisscholen kampen met grote problemen door de te strikte coronaregels van dit moment en snakken naar een voorstel voor versoepeling voor de basisschoolklas vanuit het OMT. Bij een enkele besmetting is het al ‘noodzakelijk’ om de hele klas naar huis te sturen. Het OMT wil de coronaregels voor basisscholen per 20 september versoepelen, zodat dit niet meer hoeft.

Het is natuurlijk hartstikke fijn dat er een versoepeling van de maatregelen in het verschiet ligt voor de basisscholen, als het aan het OMT ligt. Maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over dat deze versoepeling vanuit het OMT zomaar ineens ingevoerd kan worden voor de basisschoolklas, terwijl men enkele weken geleden nog van angst in elkaar kroop bij alleen al de gedachte van een nieuwe uitbraak. Dat is namelijk wel de reactie bij een evenement als de Formule 1 in Zandvoort of bij voetbalwedstrijden.

Er wordt door OMT-lid en voorzitter van de Vereniging voor Kindergeneeskunde Károly Illy een dappere poging gedaan om recht te praten wat krom is. Die man was voor allerlei maatregelen, maar wilde kinderen zoveel mogelijk ontzien. Dat klinkt allemaal lovenswaardig, maar tijdens de lockdown bleken kinderen één van de grootste verspreiders van het coronavirus te zijn.

Nu praktisch iedereen is gevaccineerd en de besmettingsgraad na 20 september nóg hoger ligt, pleit Illy voor versoepelingen voor basisscholen. Hij zegt er het volgende over: “Het simpele feit dat een kind positief is, is onvoldoende reden om vervolgens een hele klas naar huis te sturen”, een conclusie die het OMT al begin augustus trok. Volgens het OMT geldt die coronamaatregel alleen nog als ze op de basisschool in nauw contact zijn geweest met een besmet kind, meldt de NOS.

Het gaat toch nergens over dat een (gevaccineerd) kind wél alsnog naar huis moet en dat er ineens wordt gesproken over ‘nauw contact’? Het klinkt als het resultaat van een succesvolle lobby voor de basisscholen en de kinderopvang en niet iets dat gestoeld is op wetenschappelijke feiten.

Het grootste probleem met besmette kinderen was namelijk dat ze de rest van hun gezin besmetten. Zelf werden ze er nauwelijks ziek van. Wat het OMT beter had kunnen voorstellen was om de kinderen helemaal niet meer naar huis te sturen als iemand in de klas besmet zou zijn geraakt, maar om alle ouders te informeren. Mocht er dan een (ongevaccineerd) risicogeval in de familie zijn, dan is het beter om die maar even niet te bezoeken. Dat was veel beter beleid geweest.