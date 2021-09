Peiling: meerderheid Nederlanders vindt ontslag Mona Keijzer na kritiek op coronapas onterecht

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat staatssecretaris Mona Keijzer onterecht is ontslagen vanwege haar kritiek op het coronatoegangsbewijs. Dat blijkt uit de resultaten van een representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel. Vooral jongeren vinden het onbegrijpelijk dat ze naar huis is gestuurd.

De kritiek van CDA-staatssecretaris Mona Keijzer sloeg gisteren in als een bom. Intern was er meteen weer paniek bij het CDA en ook enkele leden van het kabinet kwamen bijeen voor een spoedoverleg. Demissionair premier Mark Rutte heeft halverwege de middag bekend gemaakt haar te ontslaan.

Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat maar liefst 64 procent het ontslag onterecht vindt. Vooral jongeren vinden haar ontslag onterecht, van de 30-minners vindt maar 13 procent haar ontslag terecht. Naast het feit dat ze het snelle ontslag onterecht vinden, deelt een ruime meerderheid ook de geuite kritiek van de staatssecretaris. Wat goed laat zien dat veel Nederlanders de coronapasmaatregel toch echt te ver vinden gaan.

Driekwart van de respondenten vindt dat ze haar kritiek overigens wel wat eerder had mogen uiten. Maar gisteren werd pas bekend dat Keijzer al langer dwars lag in het kabinet, ze heeft zich intern dus wel degelijk verweerd tegen de invoering van de maatregel. Het interview was waarschijnlijk de beste én enige manier om openlijk haar hart te luchten over dit onderwerp.

De steun vanuit de bevolking voor het Nederlandse coronabeleid brokkelt verder af, nog maar 38 procent steunt het beleid. Steeds meer Nederlanders zijn klaar met de koers van het demissionaire kabinet. Toch lijkt het kabinet dit zich nog niet helemaal te realiseren. Het abrupte ontslag van Keijzer zorgt voor veel verontwaardiging in Nederland.

Ondertussen zet het nog meer druk op een toch al extreem stroeve en gespannen formatie.