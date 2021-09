Politie heeft Arnoud van Doorn aangehouden vanwege verdenking voorbereiding poging moord op Mark Rutte

Afgelopen zondag heeft de politie Arnoud van Doorn, de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid, aangehouden. Hij werd aangehouden voor voorbereiding op poging tot moord op de demissionair premier Mark Rutte nadat hij ‘verdacht gedrag vertoonde’. Inmiddels is hij weer vrijgelaten.

De Haagse politicus liep zondag in een buurt in Den Haag waar de demissionair premier ook op dat moment was. Het AD meldt dat de beveiliging van Mark Rutte ook in de omgeving was en dat Van Doorn opmerkelijk gedrag vertoonde, waarop hij is aangehouden.

Het OM heeft de aanhouding van Arnoud van Doorn bevestigd: “Hij vertoonde verdacht gedrag, daarom is hij aangehouden. Het klopt dat hij ook weer is heengezonden. Het onderzoek loopt op dit moment nog, wellicht dat we in de loop van de dag meer kunnen zeggen.”

