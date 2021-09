Esther Ouwehand hekelt “politiemacht” die QR-code weigerend restaurant sluit: ‘Omdat ze niet meewerken aan disproportionele symptoombestrijding’

In Utrecht is er gisteren flink wat ophef ontstaan nadat een restaurant werd geordonneerd om de deuren te sluiten omdat het niet meewerkt aan het coronapassysteem. Volgens Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand slaat het nergens op dat men een “hele politiemacht” stuurt om zulke regels na te leven. “Politiek van de valse prioriteiten”, aldus Ouwehand.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma had het restaurant Waku Waku opgedragen om de deuren te sluiten nadat bekend werd dat de eigenaar weigerde QR-codes te checken. Restaurantgangers en de eigenaar besloten daarop direct een protest te houden – en ook vandaag is er opnieuw een protest voor de zaak. Mensen vinden het niet kunnen dat het restaurant de deuren moet sluiten omdat het niet wil meewerken aan de QR-regelgeving.

PvdD-leider Esther Ouwehand vindt het ook belachelijk dat het restaurant zo hard wordt aangepakt omdat het niet wil meewerken aan de disproportionele maatregel.

Zo’n bericht. Hele politiemacht afgestuurd op een restaurant dat nieuwe pandemieën helpt voorkomen. Omdat ze niet meewerken aan disproportionele symptoombestrijding van de huidige pandemie in vorm vd coronapas. Politiek van de valse prioriteiten#wakuwaku https://t.co/5gTkc83PIg — Esther Ouwehand (@estherouwehand) September 28, 2021

Er werd gisteravond een statement uitgedragen door een sitdown. Sympathisanten van het Utrechtse restaurant deelden de mening dat de maatregel disproportioneel is en probeerde op deze manier een statement uit te dragen.

Sympathisanten doen sit down voor #wakuwaku #Utrecht als steun voor niet handhaven corona QR-code . Flinke politiemacht op de been. Hoog overleg burgm/politie om de hoek Tivoli nu. pic.twitter.com/OFRQi08rio — Joost de Vries (@jooostdevries) September 27, 2021

De afgelopen weken was de kritiek op de invoering van de coronapas overal in de samenleving te horen. Veel horecaondernemers gaven aan niet actief de coronapas te gaan controleren. Nu de coronapasmaatregel geldig is blijkt dat sommige ondernemers daadwerkelijk voet bij stuk houden.

Met het ontslaan van de kritische Mona Keijzer en het verzet van ondernemers en burgers tegen de maatregel, wordt het steeds meer duidelijk dat veel Nederlanders helemaal klaar zijn met de koers van het huidige Nederlandse coronabeleid. Terecht zei Keijzer in haar beruchte interview dat de coronapas niet uit te leggen valt aan haar achterban. Zij was zeker niet de enige met deze mening.