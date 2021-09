Raad van State tikt geld over de balk smijtend kabinet op de vingers: “We doen maar wat”

De Nederlandse begroting heeft ankers nodig aldus de Raad van State. Er moeten weer, net zoals vroeger, normen worden gesteld voor het uitgeven van geld. De RvS keurt de huidige manier van begroten, die de lasten keer op verzwaren, af. Opnieuw berispt de RvS de werkwijze van dit demissionaire kabinet.

Eerder dit jaar werd het demissionaire kabinet al op de vingers getikt vanwege het ondoordachte klimaatbeleid. Er werd een streep getrokken in de plaatsing van windparken, de huidige vergunningen werden door de Raad van State ongeldig verklaard.

Nu heeft de Raad van State, dat tactisch gezien een goed moment heeft uitgekozen om met budgettaire kritiek te komen, flink wat kritiek geuit op de budgettering van het kabinet. De NOS meldt dat de RvS van mening is dat de huidige werkwijze snel moeten worden aangepast.

Het adviesorgaan is namelijk van mening dat je niet langer meer goed kan verdedigen waarom de lasten ieder jaar stijgen. Omdat er op dit moment geen norm staat op het uitgavepatroon van de overheid, en juist hier moet verandering in komen.

Geld uitgeven kan niet grenzeloos aldus de Raad van State, gedurende de coronacrisis zijn de financiële grenzen vervallen. Dat was in het begin nog te verdedigen, maar niet langer. Er moet snel verandering komen. Het is namelijk niet verstandig om zo lang alle begrotingsregels los te laten, naast dat ons demissionaire kabinet dit doet, doet de EU dit ook – waar we over enkele jaren diep voor in de buidel moeten tasten.

Om het kabinet te corrigeren moet het parlement in actie komen, aldus het adviesorgaan. Ons stelsel kent niks voor niks het zogeheten budgetrecht: “Het budgetrecht is het oudste recht van het parlement. Maar die kaders zijn weggevallen. Het lijkt geen onderdeel van de politieke discussie meer. Spelregels zijn wenselijk. Ze zouden moeten worden vastgelegd in de wet.”

Uiteindelijk bepalen de Eerste én Tweede Kamer waar het kabinet geld aan mag uitgeven. Het wordt tijd dat zij dit demissionaire kabinet enkele grenzen gaat opleggen.