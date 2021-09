Roddelpraat wint én verliest: rechter tikt Televizier op de vingers, maar hoeft programma geen nieuwe kans te geven

Het is een bittere overwinning voor Jan Roos en Dennis Schouten, de presentatoren van YouTube-hit Roddelpraat, in hun strijd tegen de beslissing van Televizier. De rechtbank heeft ze gelijk gegeven over dat de diskwalificatie van het programma voor de Televizier-competitie onterecht was. Toch hoeft Televizier ze geen nieuwe kans te geven.

Het is natuurlijk belachelijk dat een organisatie als Televizier een online competitie houdt voor beste YouTube-programma’s, waar iedereen programma’s mag nomineren en op mag stemmen, om vervolgens één van de meest populaire inzendingen te diskwalificeren: Roddelpraat. Het is overduidelijk een geliefd programma bij het publiek dat de moeite neemt om erop te stemmen, dus Televizier zegt eigenlijk maling te hebben aan de mening van het publiek, bij een publieksprijs.

De rechter heeft Jan Roos en Dennis Schouten nu gelijk gegeven op het punt dat zij niet gediskwalificeerd hadden mogen worden, maar laat het daar ook bij. En dat terwijl de Roddelpraat-heren óók aan de rechter vroegen om weer mee te mogen doen met de competitie. Daar ging de rechter niet in mee, dus in feite geeft hij alleen toe dat het handelen van Televizier ‘geen schoonheidsprijs verdient’, stelt De Telegraaf.

Televizier is dus blij dat ze Roddelpraat niet alsnog toe moeten laten, maar het is wel een teken van zwakte. Vooral als je kijkt naar wat voor inzendingen er verder meedoen met de competitie, is het wel duidelijk dat het één grote deugorgie is en dat Roddelpraat daar nou niet bepaald tussen past. Wat het natuurlijk des te leuker zou maken als zij zouden winnen, want dat laat juist zien dat er ook een groot publiek is die niet zo om die doorsnee deug-rotzooi geeft.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Toch voegt deze ‘nederlaag’ wel toe aan de charme van Roddelpraat. Het programma begon als iets dat zich buiten de contouren van de huidige maatschappij begaf en dat is nu opnieuw bevestigd. Hilversum hekelt het programma, maar het blijft ongekend populair!