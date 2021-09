Schijnheilige Rutte over ontslaan Mona Keijzer: ‘Verschrikkelijk, maar ze ging veel te ver’

Demissionair premier Rutte noemt het ontslag van oud-staatssecretaris Mona Keijzer ‘echt verschrikkelijk’, maar daar houdt de gespeelde empathie ook wel op. “Maar haar uitspraken waren dermate ernstig dat ze niet konden worden geschaard onder ‘accentverschillen’ binnen het kabinet. Het hoeft niet allemaal koekoek éénzang te zijn, maar dit ging veel te ver”, aldus de demissionaire premier.

Oud-staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer (CDA) uitte afgelopen zaterdag felle kritiek op het belachelijke beleid dat dit demissionaire kabinet van Rutte, in dit stadium van de coronapandemie, nog steeds probeert te voeren. En dat mag niet!

Voor Rutte is de kwestie zo klaar als een klontje. Kritiek hebben mag, maar als er een besluit is genomen over kabinetsbeleid dan staat men daar achter. Dat vertikte Keijzer, dus kon ze wieberen.

En hoewel Rutte staatsrechtelijk gezien waarschijnlijk wel in zijn recht stond om dit te doen (Pieter Omtzigt is het daar niet mee eens), mag hij zich toch best eens afvragen of Keijzer niet gelijk had over het desastreuze effect van het coronabeleid. Dat een staatssecretaris, die wist wat haar te wachten stond op het moment dat ze de kritiek had geuit, alsnog de keuze maakt om het te openbaren. Dat zegt wel iets over hoe overtuigd ze is van haar eigen standpunten. Dat is geen lichtzinnig besluit geweest.

Rutte kan het echter allemaal maar weinig schelen, zo blijkt uit dit artikel van het AD. Voor hem geldt alleen het idee dat men achter het beleid moet staan, los van de uitwerking van dat beleid. Dat zagen we bij de Toeslagenaffaire en eigenlijk ieder ander beleidsthema waarbij iemand aan de bel trok.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Mona Keijzer heeft in ieder geval bereikt wat ze wilde. Ze heeft laten zien dat er ook binnen de coalitiepartijen van het demissionaire kabinet weerstand is tegen de maatregelen. En ze heeft, door zichzelf op te offeren, ook laten zien dat diezelfde rotte bestuurscultuur van Mark Rutte nog steeds springlevend is.