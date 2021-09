Boze zwarte vrouw Sylvana Simons gaat los op “witte mannen”: ‘We moeten ze vervangen!’

De walgelijke racist Sylvana Simons is weer eens losgegaan op wat zij “witte mannen” noemt. Want, zegt ze, “witte mannen” zijn verantwoordelijk voor alle problemen in Nederland. Daarom moeten ze in de politiek vervangen worden, “per motie wellicht.”

Het is om misselijk van te worden, maar Black KKK-leider, sorry ik bedoel BIJ1-leider!, Sylvana Simons is weer eens helemaal losgegaan op “witte mannen.” “Het is mijn persoonlijke ervaring, onder andere in de politiek, dat veel van wat er misgaat, misgaat onder leiding van witte mannen.”

“Nou was mijn vraag,” ging de racistische clown verder, “hoe vreemd het zou zijn als ik zou voorstellen, per motie wellicht, om alle witte mannen op basis van de geleefde ervaringen hier in de Kamer, maar ook in het land, te vervangen door mensen waarmee we die ervaringen niet hebben?”

Nou, vuile racist die je bent, dat is een héél gestoord voorstel. Want in Nederland kijken we niet naar je huidskleur of gender, maar naar je karakter. En trouwens, als je dan toch dat soort zaken erbij wilt betrekken, nou, dan mag je ook wat zeggen over het grote falen van idioten als Sigrid Kaag. Weliswaar wit, maar toch echt vrouw. Moeten “witte vrouwen” er dan ook maar aan geloven?

Gevaarlijk racisme

Sylvana heeft overduidelijk psychologische problemen – mogelijk veroorzaakt door liefdesverdriet of iets dergelijks – en projecteert die problemen vervolgens op witte mannen met haar racistische prietpraat. Nou, ik heb nieuws voor haar: ik ga nog geen seconde mijn excuses aanbieden omdat ik een “witte man” ben. En nee, ik doe ook geen stap terug omdat ik die kleur heb en die “gender” ben.

Wij blanke mannen zijn autochtone Nederlandse mannen. Voor een heel groot deel hebben mensen die eruit zien als wij dit land opgebouwd. Al die verhalen van vroeger van de Gouden Eeuw? Blanke Nederlandse mannen. De meeste verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog? Blanke Nederlandse mannen. Degenen die een grondwet hebben aangenomen met daarin mensenrechten waar we allemaal van genieten? Blanke Nederlandse mannen.

Altijd boze zwarte vrouw over ‘witte mannen’. Wat nu? We gaan ze vervangen. Per motie nogal liefst. Dat niemand daar eerder aan heeft gedacht. https://t.co/3cFLMBlY3X — Harm Beertema (@harmbeertema) September 1, 2021

Er is helemaal niets mis met “wit” en “man” zijn. In een normale wereld doet het er niet toe. Maar door het juist steeds te benadrukken creëert Simons een wereld waarin dit wél zo is – en waarin diezelfde blanke mannen uiteindelijk genoeg hebben van die gekkigheid en zich juist uitgesproken op die manier gaan identificeren. Dat is een situatie die niet gezond is, maar dat ga je wél krijgen als Simons doorgaat op deze manier.

En wat denkt mevrouw dat er dan gebeurt, in Nederland? Als de blanke Nederlandse man zich als zodanig identificeert, daar trots aan ontleent, en de confrontatie aangaat? Welke gek wil in vredesnaam in zo’n samenleving wonen?

We moeten dat écht niet willen, want alle vormen van ras-identificatie zijn apert, belachelijk, en mogelijk zelfs gevaarlijk. Maar als dat ooit wél gebeurt, dan is dat te wijten aan het ranzige racisme van Sylvana Simons die de door haar verfoeide “witte mannen” getriggerd heeft met haar overduidelijke blankenhaat.