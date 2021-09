Thierry Baudet reageert op draai Sigrid Kaag: ‘Met of zonder haar en CU, uiteindelijk komt er een Build Back Better-kabinet!’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft tegen De Dagelijkse Standaard gereageerd op de belachelijke draai van Sigrid Kaag. Geheel terecht zegt Baudet dat het allemaal niet zoveel uitmaakt wie met wie onderhandelt. Want het eindresultaat is hetzelfde: “Er komt een Build Back Better-kabinet.”

Het is hét nieuws van de dag: D66-leider Sigrid Kaag heeft aangekondigd dat ze tóch maar gaat onderhandelen met VVD, CDA én de ChristenUnie. Dit terwijl ze die laatste groep christenhippies tot voor kort nog uitsloot. Totaal ongeloofwaardig natuurlijk, maar ja, het is dan ook één grote theatershow daar in Den Haag.

Hoe dan ook, als je andere websites leest en even op Twitter en Facebook surft denk je ongetwijfeld dat dit geweldig belangrijk nieuws is. Dat dit héél wat betekent voor Nederland en dus ook voor de gewone burger (lees: jij en ik).

Thierry Baudet: “Het resultaat is hetzelfde”

Nou, zegt Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet tegen De Dagelijkse Standaard, als je dat echt denkt heb je het helaas mis. Want als puntje bij paaltje komt is dat hele partijkartel één pot nat.

“De media en de andere partijen in de Tweede Kamer doen allemaal net alsof dit groot nieuws is,” zegt Baudet. ?Dat is onzin. Het maakt werkelijk niets uit wie nou met wie gaat onderhandelen. Ze vinden hetzelfde, het hele kartel zit bij elkaar op schoot.”

Want, gaat hij verder, “of het nu zonder of met Kaag en de ChristenUnie is, het resultaat is hetzelfde: er komt een Build Back Better-kabinet dat de Great Reset gaat uitvoeren.”

Triest maar waar

Natuurlijk zou ik hier heel graag commentaar op willen leveren, maar helaas is het honderd procent correct. Het is één pot nat. Ze denken en willen allemaal hetzelfde. Het enige waar ze over bakkeleien met elkaar is wie welke leuke functie officieel krijgt. Met andere woorden, het is een egospel. En dat is het.

Baudet heeft gelijk over Kaag en d’r ‘draai.’ Als we échte veranderingen willen moeten we onze hoop vooral niet vestigen op het kartel.