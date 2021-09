Vermoeiende D66-draaikont Sigrid Kaag komt met laatste redmiddel voor kabinet Rutte-Kaag: “Toch maar wél samenwerken met CU en CDA”

Er valt onderhand geen touw meer vast te knopen aan het politieke karikatuur Sigrid Kaag. Eerst wilde ze absoluut niet samenwerken met de ChristenUnie en het CDA, maar nu de kaarten anders zijn geschud zijn deze twee partijen opeens wél van harte welkom aan de onderhandelingstafel.

Als het aan Kaag ligt mogen er op korte termijn zelfs zes politieke partijen meedoen aan het nieuw te vormen kabinet Rutte IV. Op een partijbijeenkomst in Amsterdam zei Kaag dat ze nu wil gaan voor een samenwerking tussen de VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Dat is een hele mond vol onbetrouwbare politiek, maar wel een realistische optie volgens Kaag. En Mark Rutte en Hugo de Jonge zullen de nieuwe Kaagtactiek vast ook omarmen. Anders hadden ze Kaag natuurlijk allang tot de orde geroepen, zoals ze zaterdagmiddag ook deden bij (inmiddels) ex-CDA Kamerlid Mona Keijzer.

Hugo de Jonge voelt zich zelfs politiek bevrijd na het gedwongen ontslag van zijn minst geliefde ex-collega Keijzer: “Ik zie geen tweedeling door de coronapas, we komen juist weer samen“, aldus de zorgminister en vicepremier van Nederland.

Informateur Johan Remkes onderzoekt momenteel nog een minderheidskabinet. Daar kan hij beter direct weer mee stoppen. Verspeelde moeite. De wil van Kaag is wet en haar politieke boezemvrienden Rutte en De Jonge ondersteunen haar.

Kaag zegt tot slot dat de afgelopen weken haar hebben geleerd dat Nederland behoefte heeft aan een stabiel kabinet. Dat is Rutte in de afgelopen tien jaar nog niet gelukt. Is het nu heel erg pessimistisch gesteld om te voorspellen dat Kaag al helemaal niet zal bijdragen aan enige stabiliteit in politiek Den Haag?