Video! Geert Wilders hélémáál klaar met ‘woke- en genderterreur’: “M’n rug op!”

Als het aan de PVV ligt dan is het snel afgelopen met de “woke- en genderterreur” op de Nederlandse basisscholen, PVV-leider Geert Wilders heeft geen goed woord over voor de absurde ideeën waar kinderen nu mee worden geconfronteerd, zogenaamd onder het mom van inclusiviteit en seksuele diversiteit.

Geert Wilders heeft het over de woke “genderkoek”, een vrolijk aangeklede kaart die op bijna alle Nederlandse basisscholen wordt onderwezen, waarmee aan kinderen de meest idiote concepten worden onderwezen.

Stop de woke- en genderterreur! pic.twitter.com/OH8aCkzyAw — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 27, 2021

De Genderkoek gaat namelijk een heel stuk verder dan alleen ‘er zijn jongens/meisjes die voelen dat ze van het andere geslacht zijn’ en wat basisinformatie over homo- en biseksualiteit. Zo noemt hij de voorbeelden van “genderqueen”, “genderloosheid”, “two-spirits” en “panseksuelen”.

Het moge duidelijk zijn dat het hier allang niet meer gaat over duidelijk maken aan kinderen dat niet iedereen heteroseksueel is. Wilders noemt het terecht woke- en genderterreur, want dit soort onzin levert alleen maar een hoop identiteitsproblemen en -stoornissen op.

Kinderen op de basisschool proberen langzaam hun eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen. We zijn allemaal kinderen geweest en dus weten we dat zoiets op die leeftijd best moeilijk kan zijn. Als je dan ook nog eens wordt aangepraat dat je misschien wel “two-spirit” bent omdat je als jongen een keer met een Barbie hebt gespeeld, dan maakt dat het er zeker niet makkelijker op.

Het is ook verbijsterend om te zien hoe deze onwetenschappelijke onzin klakkeloos voor waar wordt aangenomen door de overheid en diverse andere instellingen, alleen omdat ze anders bang zijn om voor intolerant te worden aangezien. En wat bereiken ze er uiteindelijk mee? Ze voeden een generatie op die meent het recht te kunnen eisen om niet gekwetst te kunnen worden, omdat iedere vorm van afwijkend gedrag wordt bestempeld als kernonderdeel van iemands identiteit. Zeggen dat iemand normaal moet doen treft zo’n kind dan misschien wel tot in de kern van zijn bestaan. Het is eigenlijk een gekweekte vorm van narcisme wat hier op de hele maatschappij wordt losgelaten.