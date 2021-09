School in Hilversum gaat vol woke, genderneutrale docent vraagt hoe kinderen aangesproken willen worden

Op het ‘woke’ Roland Holst-college in Hilversum zijn ze deze week begonnen met vragen hoe hun leerlingen wensen te worden aangesproken. De genderneutrale docent maatschappijleer op die school, Daryo Stamato, vertelt bij EenVandaag hoe zijn leerlingen dit hebben ervaren.

De genderneutrale woke gekte heeft inmiddels ook wortel geschoten in de klaslokalen van school het Roland Holst-college in Hilversum. Daar kregen leerlingen de gelegenheid om aan de rest van de klas aan te geven hoe zij zichzelf zien en hoe ze wensen te worden aangesproken.

Spreek je leerlingen aan met met hij, zij of met het genderneutrale hen? Op het Roland Holst-college in Hilversum zijn ze deze week begonnen met dat te vragen. Docent maatschappijleer op die school, Daryo Stamato, vertelt in @EenVandaag hoe leerlingen dat hebben ervaren. pic.twitter.com/MIv46ZSoQu — NPO Radio 1 (@NPORadio1) September 3, 2021

Er wordt op die woke school in Hilversum gedaan alsof dit vanuit een idee van tolerantie, diversiteit en acceptatie gebeurd. Dat geloven types als Stamato waarschijnlijk ook echt, maar het zaait alleen maar verwarring. De overgrote meerderheid zal gewoon aangeven een ‘hij’ of ‘zij’ te zijn. Een enkeling, waarschijnlijk iemand die nog worstelt met zijn of haar identiteit, wordt op deze manier aangepraat dat ‘hen’ (of nog erger: iets compleet anders) óók een acceptabele manier is voor anderen om die persoon mee te duiden.

Daar komt ook nog bij dat dit misschien in het klaslokaal eventjes werkt, maar in de buitenwereld wordt je nog steeds keihard uitgelachen als je mensen op gaat leggen dat ze je met ‘hen’ aan moeten spreken. Succes met die strijd, want dat win je niet.

Er heeft ook helemaal niemand baat bij dat er hier en daar mensen rond gaan lopen die ‘hen’ willen worden genoemd, alleen omdat ze worstelen met hun eigen identiteit. Het past niet binnen de kaders van onze taal en het wekt een soort narcisme op bij degene die dit probeert. De boodschap die zo’n docent meegeeft is namelijk dit: ‘Als andere mensen zich niet conformeren naar hoe JIJ aangesproken wil worden, dan zijn ze intolerant tegenover jou als persoon.’ Maar feitelijk heeft de rest van de maatschappij gewoon verrekt weinig zin om voor iedere jandoedel een uitzondering te maken en de sociale regels overboord te gooien.