Vliegcultuur! D66-moeder overste Sigrid Kaag is op wereldrondreis: Eerste stop is in haar geliefde ‘arbeidersstad’ Qatar

Demissionair D66-minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) is vertrokken naar slavenhoofdstad Qatar. Ze zou daar zijn aangekomen om te overleggen over de situatie in Afghanistan. Maar bij vliegfanaat Kaag weet je het maar nooit. Officieel maakt haar wereldrondreis deel uit van een internationale inspanning om de evacuatie uit Afghanistan weer op gang te brengen. Maar zou de Taliban echt denken bij het zien van Kaag: ”Voor jou gooien wij de gates van Kabul Airport weer open?!”

Vliegvakanties. Ze zijn er dol op bij D66. En ondanks dat we volgens D66 vooral aan het milieu moeten denken, hebben we gelukkig nog Midden-Oosten kenner Sigrid Kaag in the house. Zij durft het tenminste aan om te vliegen omwille van ´humanitaire redenen´. De leidster van D66 is dan ook vanuit Amsterdam vertrokken naar Qatar om daar op een diplomatieke manier de vluchtelingenstroom vanuit Afghanistan weer op gang te brengen.

Woensdag overlegt Kaag in hoofdstad Doha met haar ambtgenoot uit Qatar. De Arabische Golfstaat was eerder het gastland van onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban. Zodoende is de bemoederende Kaag daar als Nederlandse export expat helemaal op haar plek. Laten we alleen even verzwijgen dat Nederland helemaal geen enkel contact heeft met de nieuwe Afghaanse machthebbers: De Taliban. Maar goed, een paar kopjes thee en mevrouw Kaag mag vast en zeker aanschuiven bij de nieuwe wereld leiders van de Taliban.

Kaag maakt er overigens een echte good-old vliegvakantie van. Na haar stop in Qatar vliegt ze door naar Pakistan. Dat buurland van Qatar is momenteel de meest invloedrijke buitenlandse speler in dat gebied, en rescue-Kaag kan daar misschien wel even de hele wereldvrede gaan redden. En alsof deze hele wereldreis nog niet genoeg is, eindigt Kaag uiteindelijk in het vredige Turkije. De Turkse regering heeft namelijk aangegeven dat ze met liefde het internationale vliegveld van Kabul willen beveiligen. Maar of de Turken ook zitten te wachten op de bemoeienis van de invloedsloze Kaag? Dat moeten we nog zien.

Na haar rondreis gaat Kaag bijkomen in het rustige en idyllische Slovenië voor een informele bijeenkomst van Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Het belangrijkste onderwerp op de agenda van die bijeenkomst zijn de recente ontwikkelingen in Afghanistan. Zal Kaag daar worden ontvangen als heldin des Europees vasteland? Het valt nog te bezien. Maar één ding kan niemand haar nog afnemen: Kaag behoort tot het exclusieve clubje dat gemachtigd is om in coronatijden wereldreizen te maken. Ze noemen dat alleen ´humanitaire missies´ bij D66. En vanuit hun oogpunt gezien is het eigenlijk ook wel logisch dat ze er zo´n vredelievend werelds-sausje overheen kwakken.