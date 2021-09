Wannabe dictator Jesse Klaver (GL) bijt Pepijn van Houwelingen (FVD) toe: ‘Ga zitten!’

Tijdens het debat over de voortgang van de formatie deed Pepijn van Houwelingen het woord voor Forum voor Democratie. Blijkbaar was dat tegen het zere been van GroenLinks-dictator Jesse Klaver. Want toen Van Houwelingen opstond om een interruptie te plaatsen beet de GroenLinkser zijn FVD-collega in de Kamer toe dat hij direct weer moest gaan zitten. Waar haalt Klaver de arrogantie vandaan, vraagt ook BBB-voorvrouw Caroline van der Plas zich af.

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas bericht op Twitter dat er gisteren een heel merkwaardige confrontatie plaatsvond tussen Jesse “Jankerd” Klaver en Pepijn van Houwelingen. Die laatste voerde het woord voor FVD tijdens het formatiedebat. Als zodanig mocht hij dus ook interrupties plaatsen, net zoals álle representanten van de partijen in de Kamer dat mochten.

“Ga zitten joh!”

Maar toen ging het mis. “Pepijn van Houwelingen doet een interruptie op Gert Jan Segers,” schrijft van der Plas, “en Klaver bijt hem vanuit de zaal toe: ‘Ga zitten joh!'”

Het is natuurlijk een ongelooflijke schoffering, niet alleen van Van Houwelingen zelf, maar ook van de vele honderdduizenden Nederlanders die op 17 maart op Forum voor Democratie hebben gestemd. Klaver vertelt niet alleen Van Houwelingen, maar ook al die kiezers dat ze op hun kont moeten gaan zitten en hun bek moeten houden (pardon the French).

Van der Plas veroordeelt Klavers totalitaire trekjes

Ook Van der Plas vindt dit gedrag van Klaver volstrekt onacceptabel. “Wat?” schrijft ze. “Je kunt het niet eens zijn met Pepijn of met FvD. Ze zijn en blijven gekozen volksvertegenwoordigers en hebben alle recht om te interrumperen.”

Zo is het natuurlijk precies, maar stalinisten als Klaver hebben daar altijd lak aan gehad. Dat zeiden ze misschien niet altijd hardop, maar blijkbaar voelen ze zich nu zo onaantastbaar dat ze dat wél doen. Ze voelen zich overduidelijk niet meer gebonden aan welke beperkingen dan ook. Zij bepalen wat er gebeurt. Alle andersdenkenden moeten letterlijk hun mening voor zich houden.