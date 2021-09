Wat?! Zwalkende Wybren van Haga (BVNL) wil dat rechtse partijen Mark Rutte gaan “gedogen”

Het wordt steeds merkwaardiger daar in Den Haag. Want waar Wybren van Haga in het verleden harde kritiek uitte op Mark Rutte wil hij nu opeens dat “de rechtse partijen” een minderheidsregering van VVD en CDA gaan “gedogen.” Wat?!

BVNL-leider en FVD-opstapper Wybren van Haga denkt dat hij een fan-tas-tisch idee heeft. Want, redeneert de ex-VVD’er, Nederland heeft op 17 maart feitelijk voor een rechtse meerderheid gestemd. Als die rechtse partijen niet met elkaar door één deur kunnen, soit. Maar ze moeten wel zaken met elkaar doen.

Hoe? Nou, door VVD en CDA samen een minderheidsregering te laten vormen. En dan moeten de andere rechtse partijen die minderheidsregering – natuurlijk geleid door Mark Rutte – maar even “gedogen.”

Nederland heeft op 17 maart gekozen voor rechts beleid.

Er zijn maar liefst 81 rechtse zetels in de Tweede Kamer.

Daarom pleiten wij voor een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van alle rechtse partijen.#BelangVanNederland #BVNLhttps://t.co/yUvt64updS — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) September 8, 2021

Wat?! Wybren, ik vond je altijd een beste vent, maar dit is totaal geschift! Wij van rechts – écht rechts, niet die nep-VVD’ers die denken dat ze rechts zijn, maar die feitelijk gewoon business-D66’ers zijn – willen helemaal niets te maken hebben met Rutte! Wij willen hem nog niet eens aanraken met een pincet. Die man is onze vijand. Hij staat voor álles waar wij een hekel aan hebben.

Deze man doet álles voor de macht. Principes heeft hij niet, behalve dan ‘wat mij macht oplevert is goed.’ Hij is leugenachtig tot op het bot. En het ergste is dat hij actief meewerkt met de globalistische neocommunisten die ons land de verdoemenis in willen helpen, en ons volk tot de slavernij willen verdoemen.

Dus nee, Wybren van Haga, wij van rechts gaan Mark Rutte niet eens een beetje “gedogen.” Deze man is de vijand van alles waar wij in geloven, en van alles waar wij voor staan. Hij is globalistische leugenaar, een weg-met-ons-gek pur sang. Met zo’n man doen wij onder geen enkele voorwaarden dan ook zaken. Nu niet. Nooit niet!