Zorgmedewerkster met goedkeuring van rechter ontslagen wegens ‘te harde’ kritiek op vaccinatiebeleid

We zijn lekker aan het doorslaan in Nederland. De Gelderse zorginstelling De Waalboog heeft met goedkeuring van de rechter een zorgmedewerkster ontslagen vanwege haar ‘te scherpe’ kritiek op het vaccinatiebeleid.

De zorgmedewerkster in kwestie heeft op social media ‘emotioneel, veroordelend en beledigend’ kritiek geuit op het vaccinatiebeleid van de overheid en haar werkgever, waardoor ze mag worden ontslagen, zo luidt het bericht.

Zij begon eind vorig jaar berichten te versturen op LinkedIn en ontkende daar de coronapandemie. Waarschijnlijk was ze daarom ook tegen de coronamaatregelen en het vaccinatiebeleid. De vaccins noemde ze ‘experimenteel, risicovol en dodelijk’.

Nou is het vrij belachelijk om de coronapandemie te ontkennen, maar bij de rest van haar uitspraken heeft ze hier en daar wel een punt. Allereerst betreft het inderdaad vrijheid van meningsuiting, zoals ze zelf ook steeds heeft aangegeven. Ze nam zelfs (uiteindelijk) de moeite om bij haar berichten te vermelden dat haar werkgever het niet eens wat met haar uitspraken, meldt RTL Nieuws.

Eigenlijk zou het helemaal prima moeten zijn dat zij kritiek uit op het overheidsbeleid en het beleid van haar werkgever, zolang ze zich maar wel professioneel blijft gedragen en de taken uitvoert die er van haar worden gevraagd.

Want dat je de coronapandemie ontkent is weliswaar idioot (misschien deed ze dat alleen toen er net over werd bericht in het nieuws), maar op het vaccinatiebeleid en de coronamaatregelen is genoeg aan te merken. We hebben allemaal kunnen zien hoe dat van de ene mislukte maatregel door denderde naar de volgende faalmaatregel. Sterker nog, we zitten daar nog midden in! Kijk alleen al naar coronaminister Hugo de Jonge, die nú nog coronatoegangsbewijzen in wil gaan voeren voor praktisch de hele maatschappij.

Uit het bericht van RTL Nieuws wordt niet duidelijk waar het volgens de werkgever precies schuurt. Dat zo’n zorgmedewerkster kritiek heeft op het vaccinatiebeleid moet namelijk gewoon kunnen, terwijl het ontkennen van de coronapandemie wel raar is, maar niet perse kwalijk en zeker geen reden zou moeten zijn om te worden ontslagen.