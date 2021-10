Afgesplitste FVD’er keert weer terug bij partij: “Het oude gevoel is er weer”

Het Zuid-Hollandse Statenlid Ewald Kegel keert weer terug naar zijn oude partij Forum voor Democratie. Vorig jaar stapte hij nog over naar Groep Otten, maar werd uiteindelijk omringd door JA2’ers. Nu het oude gevoel weer terug is bij FVD heeft hij zich weer aangesloten.

Forum voor Democratie heeft zojuist aangekondigd dat Ewald Kegel de eerste van een aantal afgesplitste partijleden is die terugkomt.

Persbericht inzake terugkeer afgesplitste FVD-volksvertegenwoordigers: pic.twitter.com/JP8neSLkBc — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) October 12, 2021

Na zijn afsplitsing en overstap naar Groep Otten merkte hij dat hij al snel werd omringd door JA21’ers. Terwijl de oude sfeer in Forum, door de overstap van vele JA21’ers, weer terugkeerde. Voor Kegel was dit een reden om toch weer te gaan nadenken over een terugkeer naar zijn oude partij:

“Ik was toen omringd door mensen die uiteindelijk naar de partij JA21 zouden overstappen. Ik voelde mij in die periode steeds minder thuis binnen de provinciale fractie. De oorspronkelijke FvD-boodschap, de visie van Baudet, werd steeds meer verloochend. Sinds het vertrek van die mensen is de energie bij FvD weer terug”

Met zijn terugkeer zal de partij van Baudet weer een zetel rijker zijn in de Provinciale Staten. In een persbericht kondigt Forum alvast aan dat Kegel niet de enige is die zijn rentree zal maken bij de partij. Mogelijk kunnen we de komende tijd meer van dit soort overstappen zien, een woordvoerder van de partij hint hier naar tegenover het AD:

“Achter de schermen worden al langer gesprekken gevoerd met verschillende Statenleden en andere volksvertegenwoordigers. Allen benadrukken ze dat na de oorspronkelijke hetze die in de media werd gevoerd tegen Baudet inmiddels helder is geworden dat FVD de enige echte oppositiepartij in Nederland is; de enige die zich serieus verzet tegen de bizarre coronamaatregelen, het onbetaalbare klimaatbeleid, de massale immigratie en de EU.”

De rust lijkt teruggekeerd te zijn bij Forum voor Democratie na de roerige periode met de JA21-afsplitsers. Met de naderende gemeenteraadsverkiezingen in het achterhoofd is dat goed nieuws voor Forum. Om de strijd aan te gaan met het partijkartel op lokaal niveau kunnen ze de kritische volksvertegenwoordigers goed gebruiken.