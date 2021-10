Angstige Europese Commissie is aan het bestuderen wat te doen met uitspraak Poolse Hof: ‘Inbreukprocedure, rechtsstaatsmechanisme of schorsing’

Vandaag mocht Polen zich verantwoorden tegenover het Europees Parlement en de Europese Commissie over de recente uitspraak van het Poolse Hof. EU-baas Ursula von der Leyen meent dat er drie opties zijn om in te grijpen: een inbreukprocedure, rechtsstaatsmechanisme en artikel 7. Laatst genoemde zou een schorsing betekenen.

Terwijl EU-leiders paniekerig een plan bedenken om Polen in het gareel te houden heeft de Poolse premier hard uitgehaald tegenover het Europarlement: “De Europese Unie is geen staat. We hebben de EU veel bevoegdheden gegeven, maar niet over alles”. De premier maakt duidelijk dat Polen zich niet politiek laat chanteren.

Ondertussen doet Von der Leyen een Timmermansje door aan te geven dat de Europese Unie drie opties heeft wat betreft ingrijpen. Op deze manier insinueert de EU-commissievoorzitter dat de EU wel degelijk bij machte is om Polen op de strafbank te zetten. Of het de Polen wat kan schelen is een ander verhaal, de Poolse premier maakt duidelijk kenbaar klaar te zijn met de Brusselse bemoeizucht.

De Europese Commissie is de uitspraak van het Poolse tribunaal nog aan het bestuderen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ziet drie opties om in te grijpen: inbreukprocedure, rechtsstaatsmechanisme en artikel 7 (schorsing). #Polen pic.twitter.com/Mr7nQDrCcm — Alexander Bakker (@alexanderbakker) October 19, 2021

De afgelopen jaren hebben de EU-elite en de Hongaarse elite al vaak genoeg de degens gekruist, maar ook Polen lijkt nu openlijk de politieke strijd aan te gaan. Het is duidelijk dat de Polen vinden dat de EU een grens is overgegaan met hun eeuwige bemoeizucht. Terecht stelt premier Morawiecki dat Polen de EU al genoeg bevoegdheden heeft gegeven, het houdt een keer op.

De kritische Polen voelen zich gesterkt door de uitspraak van het Poolse Hof. Het Hof verklaarde recent het Poolse recht belangrijker dan het Europese recht. De uitspraak legt een bom onder veel Europese verdragen, zeker als de Poolse politiek zich ook gaat onttrekken van enkele afspraken. De EU-bobo’s zijn net als bij de Hongaarse kwestie druk bezig met crisismanagement.