Caroline van der Plas eist FEITEN van Hugo de Jonge: “Ik laat mij niet het bos insturen!”

In de Tweede Kamer is Caroline van der Plas (BBB) op harde wijze de confrontatie aangegaan met Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Want hij wilde haar met een kluitje het riet insturen toen ze hem vroeg naar feiten wat betreft de medische achtergrond van ongevaccineerden in het ziekenhuis en op de IC. Maar dat accepteerde zij niet. “Ik laat mij niet het bos insturen!” beet ze hem toe. Heel goed.

Het was héérlijk om te zien: tijdens het coronadebat zocht Caroline van der Plas de confrontatie op met Hugo de Jonge, en weigerde vervolgens een stap terug te doen toen hij haar probeerde af te wimpelen. Ze wilde namelijk graag weten hoe het nu eigenlijk zit met de medische status van ongevaccineerden in het ziekenhuis en op de IC. Verplegend personeel en artsen zélf stellen, aldus Van der Plas, dat een flink deel van die “ongevaccineerden” niet ongevaccineerd zijn omdat ze die keuze bewust gemaakt hebben, maar omdat ze onderliggend lijden hebben waardoor ze niet gevaccineerd kúnnen worden. Bijvoorbeeld: mensen met heel agressieve allergieën.

CDA’er De Jonge gaf toe dat er inderdaad dat soort mensen in het ziekenhuis terecht komen. Maar hij wilde niet zeggen om hoeveel het dan precies gaat. Wat is het aandeel van dát soort mensen op beddenbezetting? Want zoals er nu over alle ongevaccineerden in het ziekenhuis gesproken wordt impliceert dat het allemaal “vaccinweigeraars” zijn. Maar dat is dus volgens de experts lang niet altijd het geval.

Hoe zit dat? Kan De Jonge daar cijfers over geven?

Het zal niemand verbazen dat De Jonge geen enkele zin heeft om dat te doen. Meneertje koekenpeertje vindt dat namelijk volstrekt niet belangrijk. Oh nee, het is veel beter om druk te zetten op vrijwillig “ongevaccineerden” om zich alsnog te laten inenten. Als hij daarvoor enkele feiten moet negeren, nou ja, het zij zo.

Jammer genoeg voor De Jonge liet Van der Plas zich niet op die manier afschepen. “Je gaat mij niet vertellen dat ziekenhuizen niet weten welk onderliggend lijden hun patiënten mee kampen!” aldus Van der Plas. En, “ik laat mij niet het bos insturen.”