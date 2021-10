‘Criminele bendes’ laten moordcijfers Zweden sterk stijgen, terwijl die in meeste Europese landen dalen

Zweden behoort tegenwoordig tot de Europese top als het om moordcijfers gaat. Opvallend, want in vrijwel alle Europese landen dalen deze cijfers juist. De daadwerkelijke oorzaak wordt echter niet benoemd.

Volgens de Volkskrant en EenVandaag heeft Zweden zomaar ineens last gekregen van drugsbendes en bende-oorlogen in Malmö, Stockholm en Gotenburg. Toevallig ook de steden waar men veel arme niet-westerse immigranten aantreft. Er lijkt haast wel een link te zijn tussen ruimhartig immigratiebeleid, slecht integratiebeleid en hoge moordcijfers…

Die achtergrond wordt echter nergens benoemd door EenVandaag. Ook worden de cijfers enigszins weg gerelativeerd. Zweden heeft namelijk moordcijfers van tussen de 1,08 en de 1,5 per 100.000 inwoners, terwijl het gemiddelde in de wereld op 6 ligt. En Litouwen en Letland worden genoemd als Europese landen waar het nóg erger is dan in Zweden. Valt allemaal wel mee toch? Totdat je ziet dat het in Zweden voor 2015 echt een behoorlijk stuk lager lag. Sommige jaren wel 50 procent lager.

Bij geradicaliseerde islamisten praten we over ‘verwarde mannen’. Bij criminele allochtone tieners praten we over ‘jongeren’. En bij moordende niet-westerse immigranten praten we over ‘drugsbendes’ en ‘bende-oorlogen‘.

Zweedse cijfers laten steeds meer zien dat het multiculturele droomproject keihard heeft gefaald. Van integratie is nauwelijks sprake en daar wordt net zo hard weggekeken als hier in Nederland. Hoe anders verklaart men deze hyper-specifieke constatering?

“Dan gaat het vooral om afrekeningen tussen bendes in de buitenwijken van grote steden. Een heel specifieke groep dus, en het stijgt alleen daar: de andere soort moorden nemen juist al jaren af”, zegt correspondent Annegrietje Fransen over de situatie in Zweden.

Ondertussen gaat dat hele land langzaam naar de knoppen en kijkt men met totale verbazing toe hoe ‘populisten’ en ‘extreemrechts’ aan populariteit winnen. Misschien is het wel een reactie op de absurde ontwikkelingen in het land en niet zomaar een willekeurige aantrekkingskracht van populisme? Wie weet!