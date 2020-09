Bende-oorlogen in het tolerante Zweden zijn het nieuwe normaal na de ‘summer of crime’

Dit artikel van The Spectator vertelt de bittere realiteit van het hedendaagse Zweden, dat ten onder lijkt te gaan aan haar eigen tolerantie. Naast corona kreeg het land namelijk ook nog eens te maken met een ‘summer of crime’, waardoor men nu is gaan spreken van bende-oorlogen. Voor de linkse overheid is het een bittere pil, want zelfs de tolerante bakfietsmoeders en de manager vaders beginnen nu wakker te worden.

Zweden wordt nog altijd gezien als tolerant, progressief en een voorvechter van linkse en humane idealen. Maar daardoor zit het land nu met een enorm probleem. Veel mensen wezen al op de verrotte bende die er is ontstaan (Malmö bijvoorbeeld), maar dat werd altijd weggewuifd. Men strooide wat met welbekende termen als: xenofobie, racisme, discriminatie en algehele intolerantie, en dan kon het probleem weer veilig genegeerd worden.

Maar in Zweden is het nou zó erg geworden, dat men op links er ook niet meer onderuit kan. De dood van een 12-jarig meisje, door een verdwaalde kogel van een bende-oorlog, zette daar een hele discussie in gang.

Geweerschoten en rond suizende kogels waren volgens geïnterviewde kinderen (die het slachtoffer kenden of er uit de buurt kwamen) namelijk heel normaal. Sterker nog, ze hebben het nooit anders meegemaakt! Dat bleek als een schok te komen voor een groot deel van de Zweedse bevolking. Hierdoor klapte de Zweedse politiechef uit de school en erkende dat er minstens 40 misdaad-families in Zweden actief zijn. Praktisch allemaal van buitenlandse afkomst en ze trekken inmiddels zelfs andere immigranten aan, die maar één doel voor ogen hebben: georganiseerde criminaliteit.

De politiek-correcte reflex van de Zweedse premier kun je zo invullen, want in Nederland zou men er waarschijnlijk hetzelfde op hebben gereageerd. ‘Laten we criminaliteit niet aan etniciteit koppelen’. Dat ging alleen niet meer, want de criminele bendes begonnen deze zomer (gemaskerd en gewapend) wegen te blokkeren en checkpoints op te stellen!

Over dit soort ‘no-go zones’ werd al wel langer gesproken natuurlijk, maar dit noemde de Zweedse overheid jarenlang fakenews (en werd bestreden met een ‘go-go zones’-campagne, LOL). Helaas was het dit keer wel héél erg in your face, en bleek er helemaal niets ‘fake’ aan te zijn!

De linkse premier ging nog een stapje verder. Zo zouden de rijke kinderen die drugs gebruiken volgens premier Löfven de oorzaak van het probleem zijn, zij creëren namelijk de vraag naar drugs! En die arme immigranten moeten haast wel drugs verkopen om te overleven, want ze worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt!

Annie Lööf (Zweedse Centrum Partij) wist er nog aan toe te voegen dat veel van die bendeleden al decennia in Zweden wonen en dus ‘gewoon Zweeds’ zijn. Durft ze gewoon te zeggen hè? Terwijl Zweden tien keer zoveel moorden door bendegeweld kent als Duitsland! En iedere Zweed weet dat dat vroeger niet zo was.

In Nederland gaat die discussie dezelfde kant op. De criminaliteit stijgt (maar we registreren het niet meer) en Nederland is praktisch een narcostaat geworden. De criminelen die we zien zijn voornamelijk buitenlanders (of nauwelijks geïntegreerde ‘Nederlanders’). Maar oh wee als je dat zegt. En ook hier was niet de drugscriminaliteit het probleem, maar de drugsgebruiker.

In Zweden werden ze pas echt wakker toen ze een nieuw fenomeen ontdekten, de zogenaamde ‘humiliation robberies‘, roofovervallen met een sadistisch element. Eind augustus werden twee tienerjongens iets buiten Stockholm gevonden. Ze waren ontvoerd, verkracht, neergestoken en levend begraven door immigrantenjongeren. Ze hebben het ternauwernood overleefd. Dat schijnt de linkse en gematigde Zweden de ogen te hebben geopend en nu vreest het linkse kabinet natuurlijk de opkomst van ‘rechts-populisme’.

Maar gelukkig kan niemand ze beschuldigen van intolerantie of xenofobie!