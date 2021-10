Doorgedraaide Sigrid Kaag viert 55 jaar D66: ‘Onze opdracht is urgenter dan ooit!’

Vandaag precies 55 jaar werd D66 opgericht door Hans van Mierlo. De idealen van de partij waren toen indrukwekkend en positief: voor transparantie, voor democratie, voor zeggenschap van burgers. Helaas is de partij onderhand afgegleden tot een fascistische bende geleid door een vrouw die hilarisch genoeg roept dat de missie van D66 “urgenter” is dan ooit.

Kijk eens hoe trots ze zijn bij D66! “Wij zijn jarig! Vandaag precies 55 jaar geleden richtte een groep ongeruste Nederlanders D66 op,” schrijft de partij op Twitter. “Net als toen werken we aan een werkelijk vrij bestaan voor iedereen.” Vervolgens laat de partij weten dat het lustrum gevierd wordt tijdens het D66 Congres van 13 november.

🎉 Wij zijn jarig! Vandaag precies 55 jaar geleden richtte een groep ongeruste Nederlanders D66 op. Net als toen werken we aan een werkelijk vrij bestaan voor iedereen. Ons lustrum vieren we tijdens het #D66congres op 13 november. Meld je aan 👇https://t.co/XZvfh5lOJL pic.twitter.com/l8IWwoDUSZ — D66 (@D66) October 14, 2021

De video die erbij staat moet je echt even kijken. Want Van Mierlo en zijn kameraden legden al die jaren geleden uit waarom ze deden wat ze deden. Ze wilden meer democratie omdat ze zich zorgen maakten over de groeiende afstand tussen burger en politiek. Hij kwam met een plan voor een nieuw kiesstelsen. Een plan voor vernieuwing en verjonging. “Voor doorbreking van het oude, vastgeroeste partijpatroon.”

Sigrid Kaag: kartelvrouwe

En dan zie je Sigrid Kaag, de belichaming van de huidige vastgeroeste patronen, heel trots dit tweeten:

‘De partij zal streven naar […] bevordering van de ontplooiing van ieders individualiteit op basis van gelijke kansen.' Vandaag precies 55 jaar geleden zag D66 het levenslicht met deze in het Appèl geformuleerde missie. 55 jaar later is die opdracht urgenter dan ooit. pic.twitter.com/AJBixJNxPQ — Sigrid Kaag (@SigridKaag) October 14, 2021

Je zou erom lachen als het niet zo ontzettend triest was. D66 is verworden tot dé kartelpartij bij uitstek. Vastgeroester dan daar worden ze niet gemaakt, zelfs niet in de Nederlandse politiek. De partij heeft álle oude principes laten varen om maar mee te mogen doen aan het machtsspel. Referenda? Weg ermee. Nieuw kiesstelsel? Het kan D66 niet boeien. Gekozen burgermeesters? Haha!

En ga zo maar door. Alles waar D66 van oudsher voor stond is te grabbel gegooid, maar ze hebben dan toch nog de euvele moed om net te doen alsof ze die oude waarden wel degelijk nog steeds onderschrijven.

Verrotter dan die partij én met name haar leider Sigrid Kaag komen ze écht niet voor. Vandaag is dan ook niet een dag dat we vieren dat D66 55 jaar bestaat. Nee. Het is juist de dag waarop we moeten treuren over wat er van die partij geworden is.