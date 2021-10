Nieuw leiderschap: D66-minister Koolmees keert niet terug en Kaag noemt D66-lekker niet

Zoals verwacht blijft er tot nu toe weinig over van het ‘nieuwe leiderschap’ van Sigrid Kaag (D66). De pas aangestelde informateur Wouter Koolmees heeft aangegeven niet terug te willen keren in een nieuw kabinet. En Sigrid Kaag durft de personen niet aan te wijzen die de reputatie van informateur Johan Remkes hebben besmeurd.

De formatieonderhandelingen pakken niet goed uit voor Sigrid Kaag en haar partij. Één van hun beste bewindspersonen heeft aangegeven niet terug te keren in een nieuw kabinet, nadat zijn taak als informateur af is. Koolmees kiest eieren voor zijn geld.

Waarschijnlijk doet hij dat omdat hij ook wel aanvoelt dat het allemaal niet lekker loopt. Een half jaar lang werd er getraineerd bij het formatieproces, omdat D66 perse met GroenLinks en de PvdA (en niet met de ChristenUnie) wilde regeren. Toen pas drong het tot Kaag door dat ze haar zin niet zou gaan krijgen en prompt ging ze overstag. Ineens kon er wél met de ChristenUnie worden geformeerd en was het ‘in het landsbelang’ om voor een ‘snelle formatie’ te gaan.

En vrijwel direct na die ‘snelle start’ bleek D66 wederom niet hun zin te krijgen, waardoor D66-Kamerlid Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (en nog een paar D66’ers) informateur Johan Remkes zwart probeerden te maken. Tot zover de ‘nieuwe start‘ waar VVD-leider Rutte het over had.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Kaag toonde tijdens haar inbreng dat er nog steeds geen ene moer is veranderd. Ze maakte excuses voor de D66-roddel over Remkes, maar actie blijft uit. “Ik zeg ook hier: de woorden zijn direct teruggenomen, en ik vind het zeer terecht. Ik wilde dit formeel markeren”, zei ze volgens het AD. Maar op de vraag van PVV-leider Geert Wilders of er ook iets aan is gedaan, zei ze alleen: “Ik heb direct gehandeld, interne besprekingen binnen D66 zijn aan D66.” Een tik op de vingers en hopen dat het overwaait dus! Nieuw leiderschap van D66 is en blijft een hol begrip.