D66 wordt door leden afgestraft om ‘drankrel’: ‘Besmeuren van informateur is onfatsoenlijk’

Leden van D66 zijn niet blij met de onbehoorlijke en kinderachtige manier waarop hun partij de formatieonderhandelingen is ingegaan, de zogeheten ‘drankrel’. Het besmeuren van de reputatie van informateur Johan Remkes, die als drankbak werd weggezet, wordt door leden niet geaccepteerd.

Hoewel de formatieonderhandelingen nu (eindelijk) goed lijken te verlopen, was dat ondanks een rommelig begin. Twee woordvoerders en Tweede Kamerlid en campagneleider Sjoerd Wiemer Sjoerdsma vonden het nodig om Remkes neer te halen, door hem als ‘warrig’ (als gevolg van alcoholinname) te bestempelen.

Nou kan Remkes wel tegen een stootje en heeft de ‘drankrel‘ van D66 uiteindelijk weinig effect gehad op het formatieproces, maar het is wel diep triest dat prominente figuren binnen de partij zich tot zo’n niveau durven te verlagen, alleen omdat ze hun zin niet kregen. D66 leed door die drankrel behoorlijke imagoschade en komt over als kinderachtig, kleinzerig en doortrapt.

Blanca de Louw diende een motie in waarin staat dat ‘het persoonlijk besmeuren van de informateur niets van doen heeft met het voeren van een formatie ‘langs de lijnen van de inhoud”, meldt De Telegraaf. Zelf zegt ze veel steun van andere leden te krijgen, en maar goed ook. Veel D66-kiezers stemden op Sigrid Kaag vanwege ‘nieuw leiderschap’. Nou was dat sowieso al een holle term waar praktisch alles mee kon worden bedoeld, maar dít viel er absoluut níét onder.

De motie gaat overigens niet alleen over het uitspreken tegen dit onwenselijke gedrag, maar roept ook de Tweede Kamerfractie en het landelijk bestuur van D66 op om ‘met concrete ideeën en maatregelen te komen’. In het ergste geval (en beste geval voor de rest van Nederland) zou dat kunnen leiden tot het wieberen van Sjoerd Wiemer Sjoerdsma. Als men daadwerkelijk invulling wil geven aan ‘nieuw leiderschap’ en af wil rekenen met de oude bestuurscultuur, dan zou dat een mooie eerste stap zijn. Maar D66 kennende blijft het bij wat mooie woorden, hoopt men dat het overwaait en zwijgt men verder als het graf.