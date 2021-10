Nieuwe Wob-verstrekking toont aan: Kaag’s D66 en VPRO probeerden Wob-verzoek over Kaag-docu tegen te houden

Het debacle van de documentaire over Sigrid Kaag krijgt nóg een staartje! Uit een nieuwe Wob-verstrekking blijkt dat D66 heeft geprobeerd om het Wob-verzoek over de Kaag-docu tegen te houden. Ook de VPRO heeft zich hier schuldig aan gemaakt en een ambtenaar heeft zelfs de wet willen overtreden, door bepaalde zaken zwart te willen lakken die niet zwartgelakt hadden mogen worden.

Een medewerker van de Tweede Kamerfractie van de partij heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gemaild dat hij/zij bezwaar heeft tegen het openbaar maken van enkele stukken. Het gaat over delen waaruit blijkt dat D66 de makers van de documentaire onder druk heeft proberen te zetten om delen van de documentaire te wijzigen.

En, zo blijkt uit een vondst van de oplettende heren van GeenStijl: “Toen was Sigrid Kaag al geïnstalleerd als Tweede Kamerlid én als fractievoorzitter (ze werd pas weer vervangen door Rob Jetten op 25 mei) van D66. Dus iemand van HAAR EIGEN fractie maakte bezwaar tegen een besluit van HAAR EIGEN ministerie over documenten die betrekking hadden op HAAR EIGEN documentaire.”

De VPRO probeerde het Wob-verzoek over de Kaag-docu ook tegen te houden. En een ambtenaar van Buitenlandse Zaken gaat in op een verzoek van D66 om een bepaalde passage te lakken. “Dus als jullie dit willen lakken, kan dat, maar indeen een bezwaar tegen het wob-besluit wordt ingediend zullen we dit moeten vrijgeven.” En de heren van GeenStijl hebben de documenten nog niet eens allemaal doorgelezen of ze zijn bij de website van de rijksoverheid al offline gehaald!

Dit is kennelijk het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag. Bij D66 menen ze dit soort informatie weg te kunnen moffelen en anders een leuke spin eraan te geven, om maar te zorgen dat de waarheid niet bovenkomt. De VPRO doet daar maar wat graag aan mee en op het ministerie is er ook wel iemand te vinden die mee wil werken. Werkelijk afschuwelijk!