VVD, D66 en CDA willen geldsluizen openzetten: ‘Miljarden lenen voor klimaat, stikstofcrisis en infrastructuur’

Het nieuwe kabinet moet tientallen miljarden euro’s lenen voor het oplossen van ‘grote problemen’, vinden VVD, D66 en CDA. Zo moet de klimaat- en stikstofcrisis aangepakt worden, maar moet er ook flink worden geïnvesteerd in achterstallig onderhoud van infrastructuur.

Volgens de NOS blijkt uit formatiestukken dat deze drie partijen grootschalig geld willen lenen, om zo eenmalig flink uit te kunnen pakken. Door de extreem lage rente zou dit makkelijk moeten kunnen, aangezien Nederland praktisch gratis geld kan lenen op de kapitaalmarkt, stelt de NOS.

Door op deze manier geld beschikbaar te stellen voor grote thema’s, omzeilt het aankomende kabinet de Europese regels, die stellen dat extra uitgaven elders moeten worden gecompenseerd. “Na het instellen van fondsen voor incidentele uitgaven, willen we terug naar normale begrotingsregels,” schrijven de partijen.

Daarnaast willen de VVD, D66 en het CDA werken aan een ‘lastenplafond’, wat betekent dat zij vooraf willen afspreken hoe hoog belastingen en premies voor burgers en bedrijven maximaal mogen zijn. De lastendruk mag wat hen betreft in ieder geval niet hoger dan in het begin is afgesproken.

Het hele plan valt of staat met een blijvend lage rente. Mocht die om wat voor reden dan ook tóch omhoog gaan, dan hangen ze (tenzij ze de rente vast kunnen laten leggen). Dan ontkomen ze niet aan hogere lasten voor burgers en/of bedrijven.

Toch lijkt het de ambitie te zijn om naar een lastenverlichting te werken voor burgers, maar dat betekent nog steeds dat het geld ergens anders vandaan moet gaan komen, of er zal ergens op moeten worden bezuinigd. Dat betekent een kleinere overheid, of meer lasten bij bedrijven (die dit weer zullen door gaan rekenen aan de consument). Maar aangezien we weten welke partijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) er in het nieuwe kabinet komen, moeten we niet gek opkijken als het weer uitmondt in allerlei bureaucratische schijnmanoeuvres. Regels en situaties waar het op papier allemaal mooi lijkt, maar het in de praktijk neerkomt op alsnog een verkapte lastenverhoging.