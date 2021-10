‘Nieuw’ leiderschap: D66 schuift Wouter Koolmees naar voren als nieuwe informateur naast Johan Remkes (VVD)

De eerste tekenen van ‘nieuw leiderschap’ en een andere bestuurscultuur: Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) worden in de Tweede Kamer voorgedragen als nieuwe informateurs die de gesprekken gaan begeleiden tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

D66 lag onder vuur vanwege de ‘drankrel‘, wat tot imagoschade heeft geleid en ervoor heeft gezorgd dat mensen (waaronder hun eigen leden) zijn gaan twijfelen aan wat ‘nieuw leiderschap’ en een ‘nieuwe bestuurscultuur’ nou precies gaan betekenen. De fratsen van D66-Kamerlid Sjoerd Wiemer Sjoerdsma deden het namelijk lijken alsof er bar weinig was veranderd.

Als de informatie die ingewijden aan RTL Nieuws hebben doorgegeven klopt, dan worden Johan Remkes en Wouter Koolmees dus de twee informateurs die de het nieuwe kabinet moeten gaan smeden. Dat is vanuit D66 gezien waarschijnlijk de beste zet die ze hebben kunnen doen.

Door Wouter Koolmees naar voren te schuiven probeert D66 die imagoschade enigszins te repareren. Hij is als minister weliswaar ook onderdeel geweest van het vorige kabinet, maar wordt ondanks alles toch gezien als een betrouwbare politicus met een zachtaardig karakter. D66 lijkt dus precies hetzelfde te doen als altijd: doen laten lijken alsof er iets is veranderd, maar inhoudelijk blijft alles bij het oude.

D66 heeft echter nog wel een degelijke kans om daadwerkelijk invulling te geven aan de begrippen ‘nieuw leiderschap’ en ‘andere bestuurscultuur’. En dat is door Sjoerd Wiemer Sjoerdsma eruit te knikkeren bij de aankomende ledenvergadering.

Daarmee laten ze zien dat ze niet gediend zijn van zijn kinderachtige streken en hoeven de andere partijen waarmee ze samen gaan werken ook niet continu in spanning te zitten voor de volgende achterbakse streek die hij gaat leveren. Maar D66 kennende zullen ze dat niet doen en proberen ze hun imago eerst via Koolmees op te poetsen en hopen ze dat het daarna vanzelf overwaait. Of ze dat lukt hangt eigenlijk volledig van de kritische D66-leden af.