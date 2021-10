Jan Dijkgraaf fileert politieke D66-huurmoordenaar Sjoerd Wiemer Sjoerdsma: ‘Vroeger had je 3 soorten teringkinderen’

In zijn nieuwste Briefje van Jan verklaart Jan Dijkgraaf de oorlog aan Sjoerd Wiemer Sjoerdsma. Sjoerdsma is niet alleen Tweede Kamerlid voor D66, maar ook nog eens één van de belangrijkste “strategen” van Sigrid Kaag. Hij was degene die lekte dat informateur Johan Remkes half dronken aan de onderhandelingstafel had gezeten. En dat vindt Jan niet leuk. Helemaal niet zelfs. Sterker nog, hij grijpt deze situatie aan om Sjoerdsma eens lekker te fileren.

“Vroeger had je op de lagere school drie soorten teringkinderen,” schrijft Dijkgraaf. “Teringkinderen die klikten bij de juf. Teringkinderen die anderen aanzetten tot klikken bij de juf. En teringkinderen die logen tegen de juf om klasgenoten een oor aan te naaien.”

“Héél soms, gaat hij verder, “zit er een teringkind bij dat voor alle drie die naaistreken niet terugdeinst en het meest trots is op zichzelf als-ie ze kan combineren. Zo’n kind was dan (want toeval bestaat niet) door zijn ouders Daan genoemd. Of Felix. Of, als zijn ouders zelf bij de geboorte wisten wat een misselijk kutkind ze op de wereld hadden geholpen: Sjoerd Wiemer.”

Vervolgens legt Dijkgraaf uit wat Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (inderdaad, de naam alleen al) zoal gedaan heeft in zijn professionele leven. Geroddeld over Remkes. Geprobeerd een Wob-verzoek te ondermijnen. Een VPRO-documentaire over Kaag laten censureren. En laffe aanvallen op Geert Wilders omdat die Kaag een keer “heks” noemde.

Dijkgaaf concludeert: “Je moet zo langzamerhand over je schouders gaan kijken, denk ik.” Want op een gegeven moment loopt hij “een keer tegen iemand aan, die besluit je op je mooie mageremannetjessmoeltje te timmeren. En het zou zomaar kunnen dat dan níemand van de omstanders je helpt. Integendeel. Want iedereen heeft wel een Daan, een Felix of een Sjoerd Wiemer in de klas gehad.”

Zo. Die kan Sjoerd Wiemer Sjoerdsma in zijn zak steken. Want wat een afschuwelijk creatuur is dat.