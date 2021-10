EU-kritisch Polen wordt hard gestraft door Europees Hof: legt dwangsom van 1 miljoen euro per dag op

Het Europees Hof van Justitie heeft Polen een dwangsom van 1 miljoen euro per dag opgelegd. Zolang het tuchtcollege voor rechters niet wordt opgeheven kan de som flink oplopen. De dwangsom is bedoeld om Polen als EU-lidstaat weer in het gareel te krijgen.

De EU-kritische Polen hebben een dwangsom opgelegd gekregen van het Europees Hof van Justitie. De afgelopen maanden lag het lidstaat nogal onder vuur. De Poolse regering zou de rechtsstaat beetje bij beetje afbreken, maar de invoering van een tuchtcollege voor rechters ging toch echt een stap te ver aldus de EU.

De afgelopen maanden werd Polen hier al zwaar om bekritiseerd en dreigden verschillende EU-politici al met juridische stappen. Welnu, het Europees Hof heeft gekozen voor een economische bestraffing zolang het orgaan blijft bestaan, dat meldt NU.nl.

Opmerkelijk genoeg had Polen al aangegeven de rechterlijke tuchtkamer te gaan opheffen. Maar volgens de EU gaat het te langzaam en liggen er nog geen concrete plannen én dus is deze dwangsom nodig. Het lijkt er sterk op dat er nogal wat rancuneuze figuren rondlopen bij het Europese Hof die nog steeds verbitterd zijn over het Poolse Hof.

Begin oktober kwam het Poolse Hof eindelijk met een uitspraak over de vraag wat zwaarder weegt, Europees recht of Pools recht. Het Hof concludeerde dat Poolse wetgeving boven Europese afspraken staat, dit natuurlijk tegen het zere been van de EU-elite. Het lijkt er sterk op dat het Europese Hof via de dwangsom de Polen bewust met een extra last opzadelen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar de afgelopen weken heeft de Poolse premier al meermaals herhaald niet te buigen voor de ‘EU-dwang’. We zullen de komende dagen zien wat hij hier precies mee bedoelde.