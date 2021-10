Polen waarschuwt Europese Unie: ‘We zullen onze rechten verdedigen met alle wapens die we hebben’

De premier van Polen, Mateusz Morawiecki, heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor het aanzetten tot “de derde wereldoorlog”, mocht de geldstroom uit Brussel worden geblokkeerd. Een woordvoerder van de regeringsleider benadrukt dat zijn woorden niet letterlijk moeten worden opgevat.



Terwijl de Europese top de gemoederen probeerde te sussen, sloeg Morawicki oorlogstaal uit. Wat hem betreft mag Polen in bepaalde gevallen Europees recht verwerpen. De Europese Unie dreigde daarom de subsidiegelden (ter waarde van 36 miljard euro, meldt De Telegraaf) voor Polen in te trekken. Hierdoor voelt Morawiecki zich onder druk gezet. Hij zegt niet te willen onderhandelen ‘met een pistool tegen het hoofd’.

De Europese Unie moet wel gek zijn om het bedrag gewoon over te maken terwijl EU-lidstaat Polen zich niet aan de afspraken houdt. Maar als Polen het eigen recht boven het Europees recht wil stellen, dan moeten ze dat vooral doen. Het is nog altijd een soevereine staat. Maar dan moeten ze niet raar opkijken dat de subsidie ineens stop wordt gezet. Het is het één of het ander. ‘You can’t have your cake and eat it too’, zeggen ze in de Angelsaksische wereld dan.

Het brengt de Europese Unie echter in een lastige positie, want zij kunnen Polen er niet zomaar uit knikkeren. Sterker nog, dat kan helemáál niet. En als Polen de subsidies niet meer krijgt, dan kunnen ze heel vervelend gaan doen. Polen kan namelijk veto’s inzetten om belangrijke plannen te blokkeren.

Polen heeft dus best wel een machtspositie, al is het mogelijk een dure. En naast het feit dat dit heel vervelend is voor de Europese lidstaten, die dingen als de wilde klimaatplannen van Frans Timmermans willen goedkeuren, kan het ook tot ontzettend gezichtsverlies leiden. En dan komt het ware karakter van de Europese Unie snel naar boven, zoals we ook bij Hongarije hebben gezien. Polen kan dus de geloofwaardigheid van (en het vertrouwen in) de Europese Unie doen afbrokkelen. Tot een echte oorlog zal het niet komen, maar gezellig wordt het óók niet.