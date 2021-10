Het straffen van Polen gaat beginnen: Europarlement wil Eurocommissie dagen voor rechter om EU-subsidies in te trekken

De afgelopen maanden hebben de EU-bobo’s geprobeerd Polen in bedwang te houden. Het mocht echter niet baten, Polen verzet zich met hand en tand tegen de almaar groter wordende invloed vanuit Brussel. Omdat de Europese Commissie niet actief genoeg heeft opgetreden daagt het Europarlement de Commissie voor de rechter. Op deze manier hopen ze het intrekken van EU-subsidies voor elkaar te krijgen.

De Pools-Brusselse soap gaat weer verder: gisteren mocht de Poolse premier nog hard uithalen naar de bemoeizucht van de EU, vandaag heeft hij een reactie terug mogen ontvangen van de eurofiele fracties uit het Europees Parlement. Zij pikken de passiviteit van de Europese Commissie niet langer meer en dagen het bestuurlijk orgaan voor de rechter, dat meldt de Telegraaf.

Het Europees Parlement hekelt het twijfelachtige gedrag van de Commissie. Ze hadden al meerdere keren Polen kunnen straffen voor het uitkleden van de rechtsstaat, maar dit is niet gedaan door Ursula von der Leyen en consorten. En dus probeert het Europarlement dit nu zelf te doen door naar de rechter te stappen. Mocht de Commissie alsnog Polen tijdig straffen dan gaat de rechtszaak niet door.

Sinds 1 januari gelden de zogeheten rechtsstaatvoorwaarden binnen de EU, wie de geldende regels binnen dit eisenpakket overtreedt kan EU-geld mislopen. De Europese Commissie is bij machte om EU-subsidies stop te zetten, maar tot frustratie van een meerderheid van het Europarlement heeft men dit nog niet gedaan bij Polen.

Terwijl de Europese Commissie machteloos oogt probeert het Europarlement Polen wel zo snel mogelijk te willen straffen. Waardoor een confrontatie tussen de Poolse politiek en de eurofiele fracties in Brussel onvermijdelijk wordt. Na de Brexit kan de EU niet nog meer gezichtsverlies lijden; een rebellerende natie zoals Polen is een doorn in het oog van veel pro-Europese politici. En dus zit er maar een ding op voor ze: de Polen hard straffen.