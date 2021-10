Festivals geïnteresseerd in gezichtsherkenningsystemen: ‘‘We kunnen gezichtsscans koppelen aan corona QR-codes’

Toegangssystemen die werken met gezichtsherkenning worden steeds populairder in Nederland. Het taboe erop neemt af, waardoor bedrijven het in hun kantoorgebouwen willen gebruiken en evenementenorganisaties het ook toe willen passen. Maar eigenlijk is het een hele enge ontwikkeling, vooral omdat gezichtsscans aan de corona QR-codes gekoppeld kunnen worden.



De techniek wordt steeds vaker gebruikt voor toegangscontroles en er zijn ook steeds meer bedrijven die de gezichtsscans verkopen. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar er zit ook een schaduwkant aan. Dat blijkt wel uit dit citaat uit het BNR-artikel: “Vooral festivals zijn nu vaker geïnteresseerd in de gezichtsherkenningstechnieken. ‘We kunnen de gezichtsscans koppelen aan de corona QR-codes en daardoor kan je bezoekers veel sneller binnen laten. Inmiddels hebben we al bij de ingangen van vijfentwintig festivals scans geplaatst. In het najaar staan er nog eens tien op de planning,’ vertelt Silke Geerts, lid van de directie van Compo.”

Waar de horeca steeds meer gebruik is gaan maken van polsbandjes (een idee dat is geïnspireerd door het gebruik ervan bij festivals), gaan evenementenorganisaties steeds meer gebruikmaken van gezichtsherkenningssystemen. En dan óók nog eens de corona QR-codes aan gezichtsscans koppelen… Goh, wat raar dat mensen nog steeds huiverig zijn voor dit soort gezichtsscans!

Door het bij festivals te gebruiken went men het snelst aan dit soort systemen. Precies wat we niet zouden moeten willen! Je weet nooit zeker waar de gegevens aan worden verstrekt en wie er mee kan kijken. Privacy wordt hiermee uiteindelijk overboord gegooid, vooral als het voor allerlei gebouwen en publieke ruimtes gebruikt gaat worden. Camera’s op straten en pleinen bijvoorbeeld. Loopt er iemand rond die geen QR-code heeft, dan kun je die er zo tussenuit pikken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het hoeft allemaal niet die kant uit te gaan, maar het komt toch akelig dicht bij het idee van een surveillancemaatschappij. Geen probleem als je niets te verbergen hebt, alleen heeft iedereen wel íéts te verbergen. Het is doodeng.