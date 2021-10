Filmpje! Caroline van der Plas (BBB) VERNIETIGT politieke angstzaaiers

Het was heerlijk om te zien: Caroline van der Plas die in de Tweede Kamer het hele partijkartel aansprak op hun angstzaaierij én op de walgelijke manier waarop ze omgaan met andersdenkenden. De échte kritische oppositie wordt systematisch weggezet als “domme ontkenners.” Van der Plas is daar klaar mee.

Bij het klimaatdebat liet Caroline van der Plas (BBB) geen spaan heel van het partijkartel. “We leven vandaag de dag voortdurend in crisis,” aldus Van der Plas. “De coronacrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de wooncrisis… iets een crisis noemen lijkt tegenwoordig wel dé manier om draagvlak voor beleid te krijgen. Het onderwerp gewoon een crisis noemen. En dan woorden als ‘alarm’ en ‘ramp’ gebruiken. En je kinderen en kleinkinderen noemen, die ‘gedoemd’ zijn als we niets doen.”

“Mensen bang maken en angst zaaien,” vatte ze deze strategie van het kartel samen.

En, zei ze, daar hoort ook nog iets anders bij. “Wat ook bij de methode hoort is dit: mensen die vraagtekens zetten bij de crisis, met andere inzichten komen, of vragen stellen over de maatregelen, ontkenners noemen. Klimaatontkenner. Coronaontkenner. Stikstofontkenner. Ze afschilderen als mensen die dom zijn of extreemrechts. Ze wegzetten alleen maar omdat die mensen een onwelgevallige mening hebben.”

“‘Dus jij wilt dat Nederland overstroomt. Dus jij wilt geen toekomst voor je kinderen. Dus jij wilt dat de aarde vernietigd wordt?!’ En dan hopen dat deze mensen dit soort rare methodieken zo zat worden dat ze hun kritische noten gewoon niet meer laten horen. Dat ze gewoon hun mond gaan houden.”

Nou,” beet Van der Plas het partijkartel toe, “dat doen we dus niet.”

Over hoe mensen die oprechte vragen of andere meningen hebben, of gewoon kritisch zijn op wat ze “wordt verteld”, weggezet worden als domme ontkenners, in de hoop dat ze hun mond gaan houden en braaf gaan ja-knikken. 👇 #FF55 #Klimaatdebat #FitFor55 pic.twitter.com/WPlr8vvTmv — Caroline van der Plas (@lientje1967) October 27, 2021

Zo. Die kunnen CDA, GroenLinks, VVD, D66, PvdA, ChristenUnie, Volt, BIJ1, PvdD, en al die andere crisisaanbiddende kartelclubs in hun zak steken.