Filmpje! Vladimir Poetin fileert de Woke-gekte: ‘Nog erger dan de agitprop van de Bolsjewieken’

In wat misschien wel de beste speech is van zijn carriere heeft Vladimir Poetin keihard uitgehaald naar de achterlijke Woke-gekte die het Westen in haar ban houdt. Deze idioterie is niets meer of minder dan een “misdaad tegen de menselijkheid,” zei de Russische president. En ja, ging hij verder, hij weet waar hij over spreekt. In Rusland probeerden de Bolsjewieken namelijk precies hetzelfde te doen wat de Woke-gekken nu proberen.

In een recente toespraak heeft Vladimir Poetin niet alleen de Woke-gekte gefileerd, maar hij heeft luisteraars en kijkers ook meteen een belangrijke geschiedenisles gegeven. Want, zei hij, dat hele Woke-gebeuren is simpelweg een herhaling van de geschiedenis. Na de Russische revolutie van 1917 deden de Bolsjewieken namelijk precies te doen wat de Wokers nu willen: ondermijning van de cultuur, het gezin, van de religie. Alles moet opnieuw gemaakt worden. Daardoor wordt alles wat bestaat ondermijnd en afgebroken.



Poetin ontleedt de ware aard van Woke

“We kijken met verbazing naar de processen die gaande zijn in de landen die traditioneel beschouwd worden als de standaarddragers van vooruitgang,” zei Poetin. “Natuurlijk zijn de sociale en culturele schokken in Amerika en West-Europa niet onze zaak. We houden ons afzijdig. Sommige mensen in het Westen geloven dat de agressieve eliminatie van hele hoofdstukken uit hun eigen geschiedenis, ‘positieve discriminatie’ tegen de meerderheid in het belang van de minderheid, en de eis om traditionele begrippen als moederschap, vaderschap, het gezin en zelfs gender… Zij geloven dat dit allemaal mijlpalen zijn op de weg naar sociale vernieuwing.”

“De voorstanders van deze zogenaamde ‘sociale progressie’ geloven dat ze de mensheid een nieuw en beter bewustzijn geven. God zegene. Wapper je vlaggen. Doe je ding. Het enige dat ik nu wil zeggen is dat hun ideeën helemaal niet nieuw zijn. Het zal sommige mensen verbazen, maar Rusland heeft dit al eens meegemaakt.”

Poetin: Woke is het oude Bolsjewisme

Dat is het moment waarop de geschiedenisles begon. Want hoewel het ons zelden verteld wordt waren de oude communisten niet alleen maar van “de productie samen doen.” Het ging niet alleen om eigendom. Oh nee, ze wilden de hele mensheid en de hele menselijke natuurlijk hermaken.

“Na de Revolutie van 1917,” zei Poetin dan ook, zeiden de Bolsjewieken, die zich baseerden op de dogma’s van Marx en Engels, dat ze de bestaande gewoontes en tradities wilden veranderen. Niet alleen op politiek en economisch gebied, maar de hele notie van menselijke moraliteit en de fundamenten van een gezonde samenleving. De vernietiging van oude, vertrouwde waarden, religie en de relatie tussen mensen onderling, zelfs inclusief de totale afwijzing van het gezin… Ja, dat hadden wij ook. De aanmoediging om geliefden te verraden. Dit alles werd ‘vooruitgang’ genoemd. En, trouwens, dit werd ook nog eens in grote delen van de wereld gesteund. Het was behoorlijk modieus allemaal. Inderdaad, net zoals vandaag.”

Shakespeare

“De strijd voor gelijkheid en tegen discriminatie is veranderd in een agressief dogmatisme dat aan absurditeit grenst,” ging de president verder, “als zelfs werken de grote auteurs van het verleden zoals Shakespeare niet meer gelezen worden op scholen of universiteiten omdat hun denkbeelden als ‘achterhaald’ worden beschouwd. De klassieken worden achterlijk verklaard en onwetend wat betreft het belang van ‘gender’ en ‘ras.’ In Hollywood worden memo’s rondgestuurd over ‘de juiste manier om een verhaal te vertellen.’ En zelfs over hoeveel karakters welke kleur of gender moeten hebben.”

“Dit is nog erger dan de agitprop departement van het Centrale Comité van de Communistische Partij in de Sovjet Unie,” zei Poetin. Ja, oké, ging hij verder, racisme tegengaan is iets goeds. “Maar de nieuwe ‘cancelcultuur’ heeft het veranderd in ‘positieve discriminatie,’ wat wil zeggen: omgekeerd racisme. De obsessie met ras verdeeld mensen meer, terwijl de echte strijders van gelijke rechten juist droomden van eensgezindheid, en terwijl ze juist weigerden om mensen te verdelen op basis van hun huidskleur.”

Kleurblindheid

Vervolgens citeerde hij de grote Martin Luther King Jr., die tijdens de civil rights demonstraties zei dat hij droomde van een wereld waarin zijn kinderen beoordeeld zouden worden op basis van hun karakter, en niet op basis van hun kleur. “Dit is de échte waarde,” aldus Poetin. “Maar nu zien we dat het heel anders gaat overal.”

“Trouwens, de meerderheid van de Russen denkt niet dat de huidskleur van een persoon belangrijk is. We zijn allemaal mensen. Dát is waar het om gaat.” Dat, zei de Russische leider, is waar de focus op zou moeten liggen. Niet alleen in Rusland, maar overal elders.

Schimmenspel

“In een andere Westerse landen is het debat over mannen- en vrouwenrechten veranderd in een schimmenspel. Zeloten van deze ideologie willen deze concepten (van mannelijkheid en vrouwelijkheid) zelfs helemaal afschaffen. Iedereen die durft te zeggen dat mannen en vrouwen bestaan – wat een biologisch feit is – riskeert verbannen te worden,” zei hij terecht.

“‘Ouder nummer één’ en ‘ouder nummer twee,’ ‘geboortegevende ouder’ in plaats van moeder, ‘en menselijke melk’ in plaats van ‘borstmelk’ – allemaal om te voorkomen dat mensen die niet zeker zijn over hun gender niet van slag te laten raken.’ Ik herhaal, dit is niet nieuw. In de jaren 20 waren er de zogenaamde Sovjet Cultuurdragers die ook Newspeak uitvonden en die geloofden dat ze op die manier een ‘nieuw bewustzijn’ konden creëren, en waarden en normen zo konden veranderen.”

Bescherm de kinderen

En er zijn nog meer voorbeelden van dit soort “schimmenspelen” aldus Poetin. Want wat te zeggen van “afschrikwekkende zaken als dat kinderen vanaf jonge leeftijd geleerd wordt dat een jongen makkelijk een meisje kan worden en omgekeerd. Dit betekent dat de leraren feitelijk een keuze aan hen opleggen die we zogenaamd zouden hebben. Ze doen dit terwijl ze ouders uitsluiten van dit proces, en het kind dwingen keuzes te maken die zijn hele leven op z’n kop zetten.”

“Ze praten zelfs niet eens met kinderpsychologen hierover. Of een kind wel een staat is dit soort beslissingen te nemen? Dingen te benoemen zoals ze zijn.”

“Dit grenst aan een misdaad tegen de menselijkheid. En het wordt gedaan in de naam en onder de vlag van ‘vooruitgang’,” fulmineerde Poetin vervolgens.

Rusland kiest voor gezond conservatisme

“Nou, als iemand dit wil, laat het ze doen,” zei hij. “Ik heb al gezegd dat, wat onze aanpak betreft, we ons laten leiden door een gezond conservatisme. Dat was een aantal jaar geleden, toen het internationale debat nog niet zo verhit was, hoewel de donkere wolken toen ook al samenkwamen.”

“Nu, terwijl de wereld een structurele ontwrichting doormaakt, is het hebben van een redelijk conservatisme als fundament voor politiek beleid belangrijker dan ooit. Dit juist omdat de risico’s en gevaren snel toenemen, en de werkelijkheid om ons heen fragiel is.”

Westerse conservatieven kunnen leren van Poetin

Het is een fantastisch belangrijke én inhoudelijk goede speech van Poetin. En nee, het is niet de eerste keer dat Poetin zich zo duidelijk uitspreekt tegen de Woke-gekte en allerlei andere extreemlinkse gestoordheid. Hij doet dit vaker – en elke keer dat hij het doet heeft hij honderd procent gelijk.

Sterker nog, niet alleen heeft hij gelijk, maar wij van rechts in Nederland moeten de moed hebben om hem als inspiratiebron te gebruiken en om van hem te leren. Dit is hoe je opstaat tegen Woke. Je kunt geen “compromissen” sluiten met deze totalitaire ideologie. Ze moet totaal en compleet verworpen worden, wetende dat Woke ronduit kwaadaardig is.