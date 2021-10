‘Fit for 55’-plannen Frans Timmermans met de grond gelijk gemaakt: ‘Onhaalbare en onbetaalbare doelen opleggen aan de landbouw is een recept voor misoogsten’

De klimaatplannen van Frans Timmermans worden niet door iedereen positief ontvangen. Nederlandse Europarlementariërs zien vrij weinig in de megalomane plannen voor de toekomst. SGP’er Bert-Jan Ruissen vreest voor een kaalslag van het platteland.

Binnen de klimaatalarmistische scène wordt Frans Timmermans op handen gedragen, maar bij de partijen die nog wel oog hebben voor het lot van de boeren kan hij op minder steun rekenen. Europarlementariërs van onder meer het CDA en de SGP zijn uiterst kritisch op de plannen van de PvdA’er. SGP’er Bert-Jan Ruissen laat aan het AD weten dat de plannen van Timmermans wensdenken zijn:

“Onhaalbare en onbetaalbare doelen opleggen aan de landbouw is een recept voor misoogsten, kaalslag van het platteland en groeiende afhankelijkheid van voedselimport uit landen met lage normen”

Ook CDA’er Annie Schreijer-Pierik ziet geen heil in de plannen. Europese boeren zijn al enorm duurzaam bezig en nieuwe regels zorgen voor een contraproductief effect:

“Nederlandse boeren zijn per kilogram product de duurzaamste voedselproducenten van Europa, EU-boeren op hun beurt weer de duurzaamste ter wereld. Verdere verschuiving van vee en voedselproductie vanuit Nederland en Europa naar het buitenland leidt dus tot méér wereldwijde klimaatemissies en verdere aantasting van de mondiale biodiversiteit.”

Terwijl de toekomst voor de Europese boer er alles behalve rooskleurig en enerverend uit ziet worden de plannen van Timmermans door een groot deel van het Europarlement omarmd. Naar kritische geluiden lijkt amper te worden geluisterd. Dit terwijl de kritieken hout snijden. De Europese boer wordt overladen met wetten en regels, terwijl de grote vervuilers verplaatsen naar landen waar ze wel ongestoord hun gang kunnen gaan.

In Europa gaan we met miljarden strooien om te verduurzamen en ondertussen zullen concurrerende staten in onder meer Azië lak hebben aan de klimaatafspraken. Want terwijl wij in Europa van de kolenenergie afgaan opent men in Azië de ene na de andere centrale.