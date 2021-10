Freek Jansen (FVD) fileert D66-klimaatpoppetje over klimaatlockdowns: ‘Zou u dat steunen?’

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Freek Jansen is in het parlement de confrontatie aangegaan met D66. Want, wilde hij weten van D66, gaat die partij mogelijk toekomstige klimaatlockdowns steunen? Gek genoeg weigerde de ‘democratische’ partij (haha!) daar antwoord op te geven. GEk he?

Het Planbureau voor de Leefomgeving denkt dat lockdowns een mogelijk middel zijn om “klimaatdoelen” te bereiken. Dit betekent natuurlijk dat er echt wel klimaatlockdowns gaan komen, de komende jaren. Misschien zelfs al wel in 2022 als ze dat dan niet meer kunnen doen onder het mom van corona.

Freek Jansen van Forum voor Democratie wilde van D66’er Raoul Boucke weten of hij en zijn partij toekomstige klimaatlockdowns zullen steunen? “Zou er voor zijn om te zeggen, ‘we gaan de snelwegen een maand sluiten’ zodat er geen CO2 wordt uitgestoten zodat die doelen gehaald kunnen worden? Bent nu nou wel of niet voor zo’n klimaatlockdown?” vroeg Jansen Boucke.

Het antwoord van de D66’er?

Hij ontweek de vraag. Weigerde direct antwoord te geven. Hij wilde niet toegeven dat D66 zo’n lockdown inderdaad zou steunen… maar hij wilde het ook niet ontkennen. Kijk maar:

Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet lockdowns als een middel om de volkomen arbitraire “klimaatdoelen” te halen. Het is dus wachten op de eerste klimaatlockdown. D66 ontwijkt op schaamteloze wijze elke legitieme vraag over dit absurde plan. #FVD pic.twitter.com/r7FusMlmBW — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) October 27, 2021

Bereid je er maar alvast op voor: die klimaatlockdowns gaan er vrijwel zeker komen.