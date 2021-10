Gideon van Meijeren waarschuwt voor demografische transitie: ‘Nederland wordt sluipenderwijs omgevolkt’

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren maakt zich grote zorgen om de massa-immigratie. Doordat onze grenzen wagenwijd openstaan vindt er een sluipende demografische transitie plaats. De laatste twee decennia is de Nederlandse bevolking gegroeid met maar liefst anderhalf miljoen mensen. Méér dan 90% hiervan komt door migratie.

Tijdens een commissiedebat uitte Forum-politicus Gideon van Meijeren zijn zorgen: Nederland is sluipenderwijs compleet aan het veranderen. Het lage geboortecijfer onder autochtone Nederlanders en de grote migratie naar Nederland toe zorgen voor een veranderende bevolkingssamenstelling. Van Meijeren baseert zijn pleidooi op de recente CBS-gegevens over het toekomstige Nederland.



“Nederland wordt sluipenderwijs omgevolkt”, begint Van Meijeren, “De afgelopen twintig jaar is de bevolking van Nederland met ruim anderhalf miljoen inwoners gegroeid. Waarvan 96% een migratieachtergrond heeft. De bevolking met een Nederlandse achtergrond neemt af, zowel in absolute als in relatieve zin doordat er meer Nederlanders overlijden dan dat er Nederlandse kinderen worden geboren, en doordat er ook nog eens tienduizenden Nederlanders per jaar emigreren. Of beter gezegd: vluchten.”

Van Meijeren kan nauwelijks twee zinnen achter elkaar spreken zonder keer op keer te worden geïnterrumpeerd. Deugende politici, die vinden dat je het woord ‘omvolking’ niet in de mond mag nemen, willen graag weten waar deze cijfers vandaan komen. Waarop de FVD’er ze wijst op de gegevens en het onderzoek van het CBS.

Ondanks dat de cijfers er al jaren zijn blijft het haast een taboeonderwerp in Nederland. Net als in vele andere Westerse landen zien we een demografische transitie. An sich hoeft dat geen grote problemen met zich mee te brengen mits een land zich daar wel op voorbereidt. In Nederland zien we nu al parallelle samenlevingen, grote groepen zijn slecht geïntegreerd én leven nu al gescheiden in eigen wijken. De integratiepolitiek heeft de laatste jaren flink gefaald. In grote steden ziet men daar dagelijks nog de problemen van. In plaats van dat de meeste migranten zich mengen in de samenleving eindigen ze in woonwijken waar de integratie alles behalve wordt bevorderd.

Wat we de afgelopen jaren zagen was nog maar een voorbode voor wat ons in de toekomst staat te wachten. De demografische transitie hoeft geen probleem te zijn als we net zoals in Oostenrijk of Denemarken strenge integratie-eisen stellen. Helaas lijkt dat op dit moment onhaalbaar in deugend Nederland.