Groot schandaal in Frankrijk: 330.000 slachtoffers van kindermisbruik door Franse Rooms-Katholieke Kerk

De Rooms-Katholieke Kerk heeft te maken met een ‘bombshell’. Een onderzoeksrapport wijst uit dat er sinds 1950 binnen de Kerk zo’n 330.000 gevallen van kindermisbruik zijn geweest, gepleegd door zo’n 3.000 daders. Twee derde van hen zijn priester (geweest).

De Katholieke Kerk wordt al jaren geteisterd door ernstige beschuldigingen van kindermisbruik, in vrijwel alle landen waar zij gevestigd zijn. De daadwerkelijke omvang van het kindermisbruik was altijd onduidelijk, maar er was een redelijk vermoeden dat die behoorlijk veel groter was dan door de Rooms-Katholieke Kerk werd toegegeven (voor zover ze dat überhaupt deden). Dit onderzoeksrapport uit Frankrijk zet dat vermoeden nu kracht bij, en hoe!

In het ruim 3.000 pagina’s tellende rapport wordt een schatting gedaan van het aantal slachtoffers en daders. En omdat zij hebben geconstateerd dat het kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk systematisch was, is dat niet meer zo’n moeilijke opgave. Zij constateerden rond de 330.000 slachtoffers en in 80 procent van de gevallen ging het om jongens van vooral tussen de 10 tot 13 jaar oud. Het aantal daders (2.900 à 3.200) is een minimale schatting, meldt het AD.

Dit rapport over kindermisbruik is echt een mokerslag voor de Rooms-Katholieke Kerk, aangezien zij decennialang alles systematisch hebben proberen te verzwijgen en ontkennen. Het wordt dan ook hoog tijd dat de Kerk gaat hervormen en er alles aan doet om misbruik (en pogingen tot het verzwijgen daarvan) te voorkomen. Doen ze dat niet, dan zijn ze alle geloofwaardigheid kwijt.

In het onderzoeksrapport staan maar liefst 45 aanbevelingen, waarvan een schadeloosstelling voor de slachtoffers er één van is. Maar dit is (opnieuw) zo’n gigantische dreun voor de Kerk dat ze zich goed mogen afvragen of die 45 aanbevelingen genoeg gaan zijn. Tot in het jaar 2020 werd er namelijk nog steeds misbruik geconstateerd. Dan kun je nog zo gelovig zijn (en dat zijn ze in Frankrijk), wie vertrouwt zijn kind nu nog aan de Kerk toe? Hier is geen organisatie meer tegen bestand.