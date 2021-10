Haarlemse CDA-wethouder Michel Rog houdt ermee op vanwege Apartheidspas

Oud-Tweede Kamerlid en tegenwoordig wethouder in Haarlem Michel Rog (CDA) houdt ermee op. Hij heeft namelijk het gevoel dat hij niet voldoende gesteund wordt nadat hij de QR-code-samenleving fel bekritiseerde. Het is een dapper besluit, maar eigenlijk is het ook jámmer. Want juist mensen als hij moeten hun rug nu recht houden en zich niet weg láten jagen.

Michel Rog (CDA) kwam onlangs in de problemen omdat hij niet van plan was zijn QR-code te laten zien bij een wijkraadsvergadering. Daarin had hij natuurlijk helemaal gelijk. Hij is (of was) wethouder. Het is totaal geschift dat hij zo’n achterlijke code moet laten zien.

Vervolgens kwam er een debat over zijn houding in de Haarlemse gemeenteraad. Dat overleefde hij… maar hij kreeg wel een motie van afkeuring voor zijn kiezen. Dat is op zich een motie van drie keer niets – we vinden het niet leuk wat je doet maar we willen je ook niet wegsturen, is eigenlijk de boodschap. Het is een motie voor láffe politici en partijen die geen keuzes durven te maken.

Rog: “Het valt me zwaar”

Hoe dan ook, hoewel hij theoretisch door kon gaan en dat ook even van plan leek te zijn, kondigt hij nu tóch aan dat hij opstapt. Daarbij stelt hij dat het hem zwaar valt, maar dat hij tot de conclusie is gekomen dat hij “onvoldoende vertrouwen” krijgt “in dit team van wethouders.” Met andere woorden, ze hebben hem achter gesloten deuren keihard laten vallen.

Het valt me zwaar… pic.twitter.com/gIatn18fUI — Michel Rog (@michelrog) October 30, 2021

Daarom trekt hij zich nu dan toch maar terug. Het valt hem zwaar, maar doorgaan ziet hij niet meer zitten.

Jammer

En dat is jammer. Want in zijn afscheidsbrief schrijft hij ook: “Een speciaal woord van dank richt ik tot alle inwoners die mij de afgelopen weken met liefdevolle berichten en bloemen een hart onder de riem hebben gestoken, omdat ik met mijn kritiek op de coronapas hun stem vertegenwoordigde.

Er zijn dus héél veel kiezers voor wie hij belangrijk was. Die tegen hem opkeken, en die er hoop uit putten dat hij de moed had de Apartheidspas te bekritiseren. Dat zou niet alleen reden voor hem moeten zijn om ze te bedanken… maar om te blijven zitten. Ja, ook als zijn collega’s het hem achter de schermen ontzettend lastig maakten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het echte jammere is dat er in korte tijd nu drie goede CDA’ers zijn die ofwel hun partij verlaten hebben óf de politiek zelf. Pieter Omtzigt (uit de partij), Mona Keijzer (uit de politiek), en Michel Rog (idem). Hoeveel andere slachtoffers maakt die kulpartij nog onder het dictatoriale leiderschap van Wopke Hoekstra?