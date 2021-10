Holle overwinning voor woningcorporaties, gaan weinig merken van verlaging verhuurderheffing

De beloofde verlaging van de verhuurderheffing voor woningcorporaties blijkt in de praktijk nog geen deuk in een pakje boter te slaan. Het zou zelfs zo erg kunnen zijn dat van de 500 miljoen euro korting nog maar een slordige 100 miljoen overblijft.

Een van de grootste obstakels voor het aanpakken van de woningmarkt is de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Zij moeten belasting betalen over woningen die ze verhuren, waardoor er geen geld overblijft voor de bouw van nieuwe huizen. De Tweede Kamer heeft behoorlijk moeten strijden om de verhuurdersheffing omlaag te krijgen, maar ze worden ingehaald door de keiharde realiteit.

De verhuurdersheffing is een zogeheten ‘doelbelasting’. Het kabinet noemt een bepaald bedrag wat er met de belasting opgehaald moet worden, en bepaalt op die manier hoeveel er moet worden betaald om dat bedrag te bereiken. Voor 2021 is dit 1,4 miljard euro. De Tweede Kamer heeft afgedwongen dat dit in 2022 wordt verlaagd naar 0,9 miljard euro.

Maar de belasting wordt berekend door een percentage van de WOZ-waarde van huurwoningen. Stijgt de WOZ-waarde, dan stijgt ook het bedrag dat er via de verhuurderheffing moet worden afgedragen. En omdat er gigantische krapte op de woningmarkt is, stijgt die WOZ-waarde enorm. In de praktijk komt er van die verlaging van de heffing dus nauwelijks iets van terecht, meldt RTL Nieuws.

Het nieuwe kabinet zou de verhuurderheffing eigenlijk helemaal af moeten schaffen en af moeten dwingen dat het geld dat woningcorporaties overhouden direct gaat naar de bouw van nieuwe woningen. Anders bestaat wellicht de kans dat ze het geld stoppen in verduurzamen van bestaande woningen, waardoor de prijs nog verder wordt opgedreven, maar mensen nog steeds zonder betaalbare woningen zitten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat is natuurlijk niet de hele oplossing, want we zitten nog steeds met een zelfopgelegde stikstofcrisis, maar het zou wel behoorlijk kunnen helpen. Maar aangezien het aankomende kabinet nogal hard gaat op ‘verduurzaming’ en de economie, zal dat er wel niet in zitten.