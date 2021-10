Ietwat normale socialisten van de SP op ramkoers met woke-gestoord BIJ1: ‘Genderneutrale toileten in Tweede Kamer!’

De marxisten van de SP en de totaal geflipte Woke-mafketels van BIJ1 liggen met elkaar overhoop omdat die laatsten eisen dat er in de Tweede Kamer “genderneutrale toiletten” zijn. SP’ers vinden dat volstrekt belachelijk omdat met name vrouwen nogal hechten aan een eigen veilige plek. Maar ja, daar heeft BIJ1 natuurlijk lak aan. Wat nou feminisme? Wat nou een veilig gevoel hebben? Gender bestaat niet, wen er maar aan vuile fascisten!

Het is buitengewoon interessant om te zien hoe ietwat normaal, weldenkend links en de totaal geflipte Woke-idioten van diezelfde politieke richting elkaar tegenwoordig in de haren vliegen. Neem de SP. Ja, oké. Ze zijn links. Marxistisch, zelfs. Maar ze zijn nog wel normaal. Voor zover je dat kan zeggen over socialisten, natuurlijk. Ze erkennen biologische feiten en pretenderen niet dat De Werkelijkheid niet bestaat.

Zet daar de malloten van BIJ1 tegenover. Niet alleen gelooft die knettergekke partij dat alles aan Nederland racistisch is, maar ze geloven ook vol in het genderneutrale evangelie. Hoe dit zich uit? Nou, volgens De Telegraaf onder meer door een briefjesoorlog bij de toiletten in de vleugel van het gebouw waar BIJ1, de SP en Groep Van Haga (BVNL) bij elkaar zitten.

Toen de fracties enkele maanden geleden plaats naamden in deze vleugel van het tijdelijke parlementsgebouw zaten er geen bordjes op de toiletten. Vreemd. Want waar moesten mannen naartoe en waar moesten vrouwen hun behoefte doen? Daarom hing iemand voor het gemak even briefjes op de deur van de twee toiletten. Op de ene stond “mannen” en op de andere “vrouwen.”

Je zou denken: een heel goed, pragmatisch idee. Maar wat verbaast iedereen? Even later werden die briefjes weggehaald en vervangen met een briefje waarop “genderneutraal” stond.

Ja. Serieus.

Natuurlijk denken ze bij de SP dat BIJ1 dit gedaan heeft. D’oh. Da’s nogal wiedes. Het zal niet gedaan zijn door Wybren van Haga of Olaf Ephraïm. Sterker nog, het zou mij niet verbazen als het gedaan is door Sylvana ‘overal racisme!’ Simons zelve. Die ziet “genderneutrale toiletten” ongetwijfeld als een ongelooflijk belangrijk ‘recht’ van alle ‘transgenders’ en ‘niet-binaire personen.’ Ja, van alle 30 van dat soort types die er in dit land wonen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Je zou maar bij BIJ1 op de vleugel zitten. Wat een hel is dat zeg, zeker als je een vrouw bent die gewoon (schokkend!) even veilig naar het toilet wil.