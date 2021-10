Knallende ruzie tussen Kamerleden Renske Leijten (SP) en Sylvana Simons (BIJ1) om racismebeschuldigingen BIJ1-leden

SP-Kamerlid Renske Leijten vroeg BIJ1-leider Sylvana Simons op de man vrouw af of zij haar een racist vond. Diverse BIJ1-leden blijven Leijten op Twitter namelijk beschuldigen van racisme. Simons reageerde ontwijkend en zei dat Leijten het maar direct met die leden op moest pakken.

Wie op Twitter ooit in contact is gekomen met BIJ1-leden die weet dat de racismekaart al vrij snel getrokken wordt. Één verkeerde beweging of de woorden niet zorgvuldig genoeg gekozen en het is raak. Een stortvloed aan diskwalificaties is dan meestal het gevolg. Je bent racist, xenofoob, homofoob, transfoob, ableist, neonazi, PVV’er, FVD’er of doordrenkt van ‘white privilege‘ of ‘white fragility’.

leijten is boos omdat kamerleden nav ‘t amnesty rapport “doen alsof er geen nederlandse slachtoffers zijn in het toeslagenschandaal !!” bestie, álle slachtoffers van dit schandaal zijn nederlands. ook als ze een migratieachtergrond hebben. keep ur white fragility in check pls x — ashley (@ashley_yinlee) October 27, 2021

Even snel en goedkoop een paar deugpuntjes scoren bij de eigen achterban.

Wat is ook die obsessie met het constante ondermijnen of pogen te ontkrachten van het feit dat het toeslagenschandaal grotendeels racistische grond heeft. Alsof het institutioneel racisme overbelicht is? Echt zo sketchy om daar zo tegen te ageren zeg. — sander tweets (@sander_tweets) October 28, 2021

Leijten doet haast niet anders dan wijzen op het feit dat de Toeslagenaffaire een discriminerend karakter heeft, meldt ook het AD. Maar voor BIJ1’ers en hun sympathisanten is dat niet genoeg. Het idee dat ze in contact is geweest met groepen die het discriminerende karakter in hun ogen wilden onderbelichten, is al genoeg om als politieke vijand te worden aangemerkt.

En zo werkt het bijna altijd met BIJ1-leden. Als je als Kamerlid bijvoorbeeld ooit voor een PVV- of FVD-motie hebt gestemd, hoe goed of bevorderlijk voor de eigen achterban die ook is, dan ben je af. Je bent voor de BIJ1-ideologie (tot in het extreme), of je bent de vijand.

Niet het feit dat Renske Leijten onterecht van racisme wordt beschuldigd is dan het probleem. Maar Leijten die Simons ‘aanvalt’ op het feit dat zij ervan beschuldigd wordt, dát is het probleem. Want door dit bekvechten ondermijnt Leijten de strijd tegen racisme, dus is zij nog steeds de schuldige en zijn Simons en de Toeslagenouders het slachtoffer.

Dat is ook de reden dat BIJ1 niet echt van de grond komt. De ene BIJ1-adept wordt namelijk altijd overtroffen door de nóg fanatiekere BIJ1-adept, die nét wat moreel verhevener is dan zijn medelid. Daarom was Sylvana Simons ook zo ontwijkend in haar antwoorden richting Renske Leijten.