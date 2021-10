Van Haga (BVNL) dient klacht in bij dagelijks bestuur Tweede Kamer: ‘Voorzitter snoert mij de mond’

Tweede Kamerlid Wybren van Haga dient bij het Presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, een klacht in over de rol van Paul van Meenen (D66), die als voorzitter optrad tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Toen Van Haga Sylvana Simons (BIJ1) om opheldering vroeg, over waarom haar leden hem op Twitter ‘een kogel door de kop’ wensten, werd het debat vroegtijdig afgekapt.

Het debat over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken raakte ontspoord toen SP-Kamerlid Renske Leijten aan Sylvana Simons vroeg of zij haar een racist vond. De vraag was naar aanleiding van rabiate BIJ1-leden op Twitter, die zo’n beetje alles en iedereen lukraak van racisme beschuldigen. Van Haga mengde zich ook in de discussie, maar werd al snel afgekapt en dient daarom nu een klacht in.

“Van Meenen snoerde mij de mond toen ik van mevrouw Simons (BIJ1) opheldering wilde waarom actieve leden van haar partij mij op Twitter ‘een kogel door mijn kop’ wensen, een concrete doodsbedreiging. Ik wilde weten waarom zij, als leider van haar partij, daar geen afstand van heeft genomen. In plaats dat Van Meenen als voorzitter van het debat mevrouw Simons in de gelegenheid stelde om stellig afstand van het gepleegde misdrijf te nemen, maakte hij een einde aan het debat”, zegt Van Haga tegen De Dagelijkse Standaard.

“Ik vind niet dat u een kogel door uw kop moet krijgen”, reageerde Simons op de vraag van Van Haga. Direct daarna werd het debat afgekapt. Hierdoor heeft Van Haga Simons niet kunnen vragen of zij afstand wil nemen van het walgelijke gedrag van haar achterban.

“Schandalig, dat ik de partijleider van BIJ1 niet kan kapittelen om doodsbedreigingen aan mijn adres door een actief en prominent lid van haar partij”, aldus Van Haga.

Volgens Van Haga is het oneerlijk dat hij werd afgekapt, en zegt: “Als afsplitser heb ik nauwelijks spreektijd en wordt mijn fractie ook financieel gekort ten opzichte van andere fracties. Dat terwijl ik in mijn eentje bij de laatste Kamerverkiezingen goed was voor vier Kamerzetels. Bovendien had ik in dit specifieke debat nog geen enkele interruptie gepleegd.”

Nou valt er wat te zeggen voor het feit dat het debat werd afgekapt, aangezien het allang niet meer over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken ging. Maar wat de achterban van BIJ1 allemaal uitkraamt verdient toch echt prioriteit. Daarbij werd Leijten ook niet afgekapt toen ze het onderwerp aansneed. Geef Van Haga, die zelfs met de dood wordt bedreigd, dan óók de ruimte!