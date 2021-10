Islampartij Nida doet niet mee aan verkiezingen wegens ‘negatieve energie, wordt nu lobbygroep

De politieke partij Nida zal dit voorjaar niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het zijn van een politieke partij roept “negatieve energie” op bij zichzelf en bij bondgenoten, zo stelt islampartij Nida. Daarom worden ze nu liever een lobby- en actiegroep.

Dit klinkt als een overduidelijke poging om een positieve draai te geven aan het gerommel binnen die partij. Want laten we eerlijk wezen, als een partij echt kans maakt op macht en invloed dan grijpen ze die direct. Dat is ook de reden dat islampartij Nida raadszetels heeft in Rotterdam, Den Haag en Almere. Maar kennelijk zijn ze ervan overtuigd dat die trend zich niet voort zal zetten, alleen noemen ze dat “negatieve energie”, meldt de NOS.

Ze hadden waarschijnlijk beter moeten afkijken bij de pr-consultants van D66, want dit is echt een spin van niks. Als een partij die zich laat inspireren door de islam de eigen zaakjes al niet op orde kan krijgen en onder dreigt te gaan aan “negatieve energie“, waarom zou die dan als lobby- en actiegroep wél succesvol zijn? Dat klinkt een beetje als een stel mislukte autoverkopers die een consultancybureau voor de verkoop van auto’s gaan beginnen. Lees ook deze prachtige zinsnede van hun eigen website:

“De ziel van NIDA draait om islam als bron van inspiratie voor verbetering van politiek en samenleving. Onze generatie groeiden op in een politiek en samenleving waarin islam wordt gezien als oorzaak van het probleem. NIDA streeft naar een politiek en samenleving waarin de volgende generatie opgroeit met islam als inspiratie voor de oplossing.”

En toegegeven, met een door de islam geïnspireerde politieke partij maak je het jezelf nou niet bepaald makkelijk in het huidige politieke klimaat. Dat ze zichzelf de nederlaag besparen door nu niet mee te gaan doen met de aankomende verkiezingen, getuigt tenminste nog van een klein beetje politiek inzicht. Maar het is wel ironisch dat een politieke partij die islam “als bron van inspiratie voor verbetering van politiek en samenleving” ziet, niet opgewassen is tegen een beetje interne strijd.