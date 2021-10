Lilian Marijnissen (SP) woedend op kabinet: “Nog niet eens het fatsoen om een gesprek toe te zeggen met de getroffen mensen zelf”

SP-leider Lilian Marijnissen kan nog steeds niet geloven dat de motie van haar en Kamerlid Pieter Omtzigt is weggestemd. Ze diende samen met het oud-CDA-Kamerlid een motie in die er voor moest zorgen dat het kabinet in persoonlijk gesprek zou raken met slachtoffers van overheidsbeleid. Helaas ontbreekt het de coalitiepartijen aan fatsoen, aldus Marijnissen.

Het zou eigenlijk al de normale gang van zaken moeten zijn. Burgers die klemgezet zijn door de overheid, van de Groningse gaskwestie tot aan de toeslagenaffaire, kunnen na het aankaarten van de problematiek rekenen op een persoonlijk gesprek met de verantwoordelijken. Maar niet in Nederland. Jarenlang werden deze mensen van het kastje naar de muur gestuurd.

Nu wilden SP-leider Lilian Marijnissen en onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt hier verandering in brengen. Zij willen dat in de toekomst de onderhandelende partijen een gesprek voeren met de slachtoffers van deze situaties om zo de problemen echt onder ogen te zien. Helaas hebben de voormalig coalitiepartijen deze motie weggestemd. En volgens Marijnissen laat dit zien dat de ‘nieuwe bestuurscultuur’ één grote farce is. Het klinkt mooi voor de bühne, maar uiteindelijk gaan we weinig vooruitgang krijgen.

Niet te geloven, maar deze motie samen met ⁦@PieterOmtzigt⁩ is zojuist weggestemd door VVD, CDA, D66 en CU. Nog niet eens het fatsoen om een gesprek toe te zeggen met de getroffen mensen zelf. Die ‘nieuwe bestuurscultuur’ is een grote farce. pic.twitter.com/FHC2ILWtpx — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) October 5, 2021

De verontwaardiging en de woede bij Marijnissen is groot. Terecht stelt ze dat de demissionaire kabinetspartijen geen fatsoen kennen. Als er één les kan worden getrokken uit de miskleunen van afgelopen jaren is dat het kabinet méér menselijkheid mag/moet tonen. De overheid is zélf de schuldige in dit verhaal, maar weigert ondertussen de slachtoffers onder ogen te willen komen.

BBB-leider Caroline van der Plas herinnerde het kabinet er ook al eerder aan: de overheid is er voor haar burgers en niet andersom. Helaas valt daar nog steeds weinig van te merken. De nieuwe bestuurscultuur zal er simpelweg nooit komen, hoe mooi ze het ook willen framen. Het is inderdaad niks meer dan een farce.